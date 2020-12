Peking start kartelonderzoek tegen Alibaba

Miljardair Jack Ma ziet nu de twee steunberen van zijn imperium in vraag gesteld door de Chinese communistische partij.

Een rustige kersthandel? Niet in Hong Kong. Daar tuimelde donderdag Alibaba tot 8 procent lager. De aanleiding was een korte mededeling van de Chinese monopoliewaakhond, de Dienst Marktregulering (SAMR). Daarin laat de waakhond weten de e-commercereus in reactie op klachten te onderzoeken, zonder verdere duiding.

Alibaba was even kort in de reactie met de klassieke boodschap 'actief te zullen meewerken' aan een onderzoek. Doelwit is volgens analisten Alibaba's praktijk om handelaars te verbieden nog een ander platform te gebruiken als ze op Alibaba verkopen. Alibaba domineert samen met WeChat-eigenaar Tencent het internet in China, een voor westerse bedrijven grotendeels afgesloten ecosysteem.

'Dit is het eerste kartelonderzoek tegen een Chinees internetbedrijf voor misbruik van een dominante marktpositie', zegt Scott Yu, kartelexpert bij advocatenkantoor Zhong Lun aan zakenkrant Financial Times. 'In het slechtst denkbare scenario kan Alibaba veroordeeld worden 10 procent van de omzet over het jongste boekjaar.'

Pro memorie: over het boekjaar tot 31 maart 2020 draaide de internetgigant 510 miljard renminbi (64 miljard euro) omzet, een vervijfvoudiging op vier jaar tijd.

Voor de miljardair achter Alibaba, Jack Ma, is het de tweede opdoffer in twee maanden. Vorige maand moest Ma op last van Peking de beursintroductie van de tweede steunbeer van zijn imperium, de financiële duizendpoot Ant Group, ter elfder ure afblazen. Sinds dat eerste salvo verloor Alibaba zowat een derde van zijn beurswaarde (zie grafiek).

Aandachtige lezers van People's Daily, de spreekbuis van de Chinese communistische partij, merkten al dat voor president Xi Jinping 'antitrust' steeds prominenter opduikt op de prioriteitenlijst. De partij is lang niet vies van een scheut kapitalisme als dat in haar doelstellingen past en 'bespeelt' bijvoorbeeld regelmatig het miljoenenleger van lokale kleine beleggers. Maar ook voor Peking is trop te veel en zeker Jack Ma krijgt nu duidelijk de boodschap wie de echte baas is in China.