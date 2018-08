Pensioenspaarfonds ING wordt duurzaam

Star Fund belooft als eerste groot Belgisch pensioenspaarfonds rekening te houden met ethische criteria in zijn beleggingsbeleid.

'Dit is een natuurlijke evolutie, geen revolutie', zegt Didier Devreese van NN IP, de vermogensbeheerder die het beleggingsbeleid van Star Fund bepaalt. NN IP verdeelt Star Fund via ING België en vroeger ook via Belfius. 'We streven al jaren naar een verantwoord beleggingsbeleid. We waren al 90 procent duurzaam, dat wordt vanaf eind september 100 procent.'

Devreese preciseert dat het aantal uitsluitingscriteria stijgt. 'Star Fund belegt niet in bedrijven die algemeen aanvaarde waarden en normen overtreden, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Beleggingen in wapenproducenten, gokbedrijven, 'adult entertainment' en bont waren al uitgesloten.'

Beleggingen in wapenproducenten, gokbedrijven, 'adult entertainment' en bont waren al uitgesloten. Aan dat lijstje voegt NN IP tabak en kernenergie toe.

Aan dat lijstje voegt NN IP tabak en kernenergie toe. Daardoor kan Star Fund niet meer investeren in enkele Engelse tabaksbedrijven en enkele Europese nutsbedrijven waarvan meer dan 10 procent van de elektriciteitsproductie afkomstig is van kernenergie.

Een concreet gevolg is dat Star Fund niet meer investeert in aandelen en gewone bedrijfsobligaties van de Franse energiegroep Engie. Het pensioenspaarfonds kan wel nog investeren in groene obligaties van Engie. Groene obligaties zijn obligaties waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor investeringen die een positieve invloed hebben op het leefmilieu. Engie investeert ook in hernieuwbare energie.

Kleine aandelen

Een ander gevolg is dat het gewicht van kleine aandelen zal dalen, omdat er minder informatie beschikbaar is over de duurzaamheid van kleinere ondernemingen. Maar de impact op de small cap posities binnen de aandelenportefeuille bedraagt minder dan 1,5 procent van de totale portefeuille.

7,5 procent De overgang naar 100 procent duurzaamheid heeft volgens Devreese een impact op 7,5 procent van de beleggingsportefeuille.

De overgang naar 100 procent duurzaamheid heeft volgens Devreese een impact op 7,5 procent van de beleggingsportefeuille. Star Fund beheert voor 366.194 pensioenspaarders 4,3 miljard euro. Dat betekent dat het pensioenspaarfonds voor ruim 300 miljoen euro aandelen en obligaties moet vervangen door andere.

Star Fund werd in 1987 opgericht door de voorlopers van ING België (Bank Brussel Lambert) en Belfius (Gemeentekrediet). Het is nog altijd het pensioenspaarfonds van ING. Belfius lanceerde sindsdien eigen pensioenspaarfondsen, maar sommige klanten van de staatsbank sparen nog steeds voor hun pensioen via Star Fund.

KBC lanceerde enkele maanden geleden als eerste Belgische bank een duurzaam pensioenspaarfonds. Maar die bank gaat anders tewerk dan NN IP. KBC heeft naast zijn pensioenspaarfondsen Pricos en Pricos Defensive een apart duurzaam fonds Pricos SRI opgericht.