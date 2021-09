Pernod Ricard heeft pandemie verteerd

De sterke resultaten en outlook geven de hele Europese dranksector, inclusief AB InBev, een opkikker.

De Franse sterkedrankengroep Pernod Ricard heeft de pandemie verteerd. Over het per 30 juni afgesloten boekjaar realiseerde de producent van pastis (Ricard), champagne (Mumm, Perrier-Jouët), cognac (Martell), whiskey (Jameson), whisky (The Glenlivet en vodka (Absolut) een omzetgroei van 5 procent tot 8,8 miljard euro. Organisch - zonder tegenzittende wisselkoersen dus - was de groei 10 procent.

De multinational maakt melding van recordverkopen in de Verenigde Staten en China, twee markten die na de pandemie vrij snel konden heropenen. Op de Amerikaanse markt was de verkoop van Jameson-whiskey sterk, in China scoorde traditiegetrouw de Martell-cognac goed.

De verkoop herstelde fors en overstijgt nu het peil van twee jaar geleden. Alexandre Ricard Voorzitter en CEO Pernod Ricard

De courante bedrijfswinst - wat Pernod zelf 'PRO' ofte 'Profit from Recurring Operations' noemt - steeg 7 procent naar 2,42 miljard euro. Netto verdrievoudigde de winst tot 1,3 miljard euro. Die sterke toename is vooral omdat Pernod een jaar eerder door de coronacrisis en bijbehorende langdurige sluiting van nachtclubs een forse minwaarde slikte op het vodkamerk Absolut.

Die pandemie kijkt stilaan in de achteruitkijkspiegel. 'De verkoop herstelde fors en overstijgt nu het peil van twee jaar geleden', zegt CEO Alexandre Ricard. Hij ziet de remonte als duurzaam: 'We verwachten aanhoudend momentum dit jaar, met een zeer sterk eerste kwartaal.'

GBL

Het degelijke rapport is een opsteker voor GBL . Pernod is een hoeksteen van de Brusselse holding, naar raming van KBC Securities goed voor een belang van 16,3 procent in de portefeuille. Alleen Adidas weegt nog zwaarder door.

3,12 euro Goed nieuws voor GBL is ook het dividend: dat bevindt zich weer op het recordpeil van twee jaar geleden, met 3,12 euro per aandeel.

Goed nieuws voor GBL is ook het dividend: dat bevindt zich weer op het recordpeil van twee jaar geleden, met 3,12 euro per aandeel. Het dividend van Pernod is een belangrijk onderdeel van de 'cash earnings' van GBL, die de basis vormen voor de uitkering van de holding. Dat Pernod door de pandemie het dividend met een zesde moest verlagen was een van de factoren die GBL vorig jaar deden beslissen het dividend een vijfde bij te knippen.

AB InBev