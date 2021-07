'Pessimisme remt mensen om op lange termijn te beleggen'

Het belang van de lange termijn en van generalisten die met de gevolgen daarvan kunnen omgaan. Dat is de rode draad door de boeken van Alain De Coster, een Belgische hedgefondsspecialist bij ABS in de VS.

‘Ik lees wekelijks 300 tot 400 pagina’s aan research overdag. ’s Avonds lees ik dan boeken om me open te stellen voor andere ideeën en te vermijden dat ik een vakidioot word. ‘Range’ (2019) van David Epstein sluit aan bij dat idee. Het gaat over het belang van generalisten, in tegenstelling tot de specialisten waarop de VS zo de nadruk leggen.'

'In Amerika is onderwijs erop gericht specialiseren, terwijl in Europa - waar ik school heb gelopen - onderwijs een ruimere invulling heeft. Dat laatste is belangrijk om je snel te kunnen aanpassen als bijvoorbeeld een nieuwe technologie alles door elkaar schudt, een capaciteit die onderschat wordt. De coronapandemie illustreerde dat nog eens door structurele veranderingen die al bezig waren - zoals de digitalisering - enorm te versnellen.’

‘Over de langetermijnimpact van technologische innovaties gaat ‘Engines that Move Markets’ (2002) van Alasdair Nairn, die fondsbeheerder was bij onder meer Templeton. Beginnend bij de Industriële Revolutie en de spoorwegen onderzoekt hij de impact van innovaties op de financiële markten, met aandacht voor welke bedrijven overleven en welke verdwijnen. Belangrijk is een kwaliteitsvol management te hebben dat alert is voor de onderliggende veranderingen en die ook goed begrijpt. In 2018 publiceerde Nairn een update, waarin ook de interneteconomie aan bod komt.’