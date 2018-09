Peter Praet: ‘Markten reageren goed op ECB-beslissingen'

Peter Praet, de Belgische hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank, ziet geen grote excessen op de Europese aandelenbeurzen, 'in tegenstelling tot Wall Street'.

Voor het weekend kondigden de centraal bankiers van de eurozone aan het lopende inkoopprogramma van staats- en bedrijfsobligaties terug te schroeven.De ECB zal vanaf oktober nog 15 miljard euro per maand creëeren om liquiditeit in de financiële markten te pompen. Mede doordat de ECB jarenlang met z’n volle gewicht op de rentestanden leunde is geld lenen nog altijd zeer goedkoop.

Nu navigeren de toplui van de Europese Centrale Bank de muntunie naar de exit van dat inkoopplan. Daarbij hebben ze koelbloedig communiceren tot een kunst verheven. Ze konden niet anders: beleggers proberen bij elke boodschap uit Frankfurt zowel op als tussen de lijnen te lezen. Sommigen trekken conclusies uit wat er deze keer net niet is gezegd.

Na het weekend toonde Peter Praet, de machtigste Belg bij de ECB, zich zelfverzekerd dat die aanpak tot nu toe werkt. ‘We moeten de kritiek serieus nemen dat de verstrakking van ons monetair beleid onbedoelde negatieve bijwerkingen kan hebben,’ zei hij maandag tijdens een bezoek aan zijn thuisland. ‘In een paar niches is er sprake van overdreven opgelopen prijzen, ja. Ik denk bijvoorbeeld aan vastgoed in bepaalde regio’s of de risicopremies op sommige obligatiemarkten. Maar de risico’s zijn binnen de perken, en de reacties van de markten op onze recente aankondigingen waren goed. De prijzen die mensen voor Europese aandelen betalen zijn niet excessief, in tegenstelling tot de VS.’

Praet spreekt tegen dat de markten de risico’s verkeerd inschatten omdat de geldsluizen van de ECB open staan. ‘Men verwijt ons dat we beleggers dwingen meer risico aan te gaan omdat de obligatierentes zakken. Als de ECB zich terugtrekt zal het omgekeerde gebeuren, luidt het. Maar zo simpel is het niet: ons inkoopprogramma sluit niet uit dat de markten discipline eisen van schuldenaars.’

Daarvoor verwijst Praet naar de opflakkering van de rendementen op Italiaans staatspapier toen het land naar de stembus trok, en de moeizame regeringsvorming die daarop volgde.Op korte tijd verdubbelde het rendement op obligatieleningen van de Italiaanse overheid met een looptijd van tien jaar naar 3 procent. ‘Ons beleid is er niet om de risicopremie op een specifieke staatsobligatie laag te houden.’