Peter Vanden Houte: 'Uitstel brexit is het meest waarschijnlijk'

De kans op een harde brexit is toegenomen, maar het is waarschijnlijk dat de EU akkoord zal gaan met een uitstel van de deal. De financiële markten reageren positief op het nieuws van de stemming.

Gisteravond werd de brexitdeal van Theresa May afgewezen door het Britse parlement . De nederlaag was groter dan verwacht: 432 parlementsleden stemden tegen en 202 voor.

Peter Vanden Houte, de hoofdeconoom van ING België, geeft aan dat het lastig wordt voor de Britse regering om nog voor 29 maart met een nieuwe deal te komen. De kans is groot dat het Verenigd Koninkrijk bij de EU zal vragen om uitstel. Vanden Houte verwacht dat de EU hiermee akkoord zou gaan, maar wijst wel op een mogelijke kink in de kabel: 'Als er langer dan twee maanden uitstel moet worden gegeven, dan zouden de Britten ook kunnen stemmen tijdens de Europese verkiezingen. Dat zou natuurlijk erg vreemd zijn.'

De financiële markten reageren relatief positief: het pond stijgt en de Europese beurzen noteren licht in de plus. Daar heeft Vanden Houte een verklaring voor: 'De markten waren er al vanuit gegaan dat May de stemming zou verliezen, waardoor dit al in de koersen verwerkt zat. Ze hadden echter niet verwacht dat de uitslag zo extreem zou uitvallen. De markten hopen mogelijk dat hierdoor eerder naar een andere radicale oplossing zal worden gezocht, zoals een nieuw referendum.'