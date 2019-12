Pictet ziet brood in aandelen en in goud

De wereldeconomie zal volgend jaar minder hard groeien, maar nog niet in recessie gaan. Dat is de verwachting van Christophe Donay, de hoofdstrateeg van Pictet Wealth Management. Hij heeft een boontje voor goud.

De groei van de wereldhandel is dit jaar vertraagd tot 2,7 procent, het laagste cijfer sinds de financiële crisis. Dat is te wijten aan onzekerheden zoals de brexit en de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Tot dusver bleef een recessie uit, maar er is wel een recessiegolf aan het rollen. Die golf plant zich langzaam, in stappen voort en zal vroeg of laat in een recessie uitmonden, zegt Donay.

‘De handelsoorlog heeft een pijler van het kapitalisme ondergraven: de vrije handel.’ Het geschil weegt ook op het ondernemersvertrouwen, het verstoort de investeringscyclus van bedrijven, doet de arbeidsmarkt verslechteren en zet uiteindelijk de consumptie onder druk, legt de Donay uit. ‘Als alles krimpt, zal een recessie aanbreken.’

Hij ziet twee manieren om de recessiegolf te stoppen: politiek door in de handelsoorlog een pauze in te lassen, of economisch door ‘op zijn Chinees’ van alles te doen om de groei te stimuleren. Dat gaat van het vermijden van een harde landing over het stimuleren van de binnenlandse vraag en het (nog verder) versoepelen van het monetair beleid tot actief fiscaal of budgettair beleid om de economie te ondersteunen.

Pictet WM verwacht in dat verband dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) midden volgend jaar de renteverlagingen zal hervatten. ‘In totaal zien we de Amerikaanse rente met 100 basispunten dalen’, zegt econome Nadia Gharbi. De Europese Centrale Bank zal haar ultrasoepel monetair beleid handhaven, verwacht ze, al is het natuurlijk uitkijken of voorzitster Christine Lagarde meer uit haar hoed tovert.

Groeivertraging

Zoals altijd zal de economische realiteit ook doorsijpelen in de markten. ‘Ik verwacht in 2020 geen recessie, wel een groeivertraging. Ik ben dan ook voorzichtig optimistisch voor de markten. De sterke prestaties van 2019 zullen zich niet herhalen. Ik zie eerder een normalisering van de rendabiliteit.’

Voor Europese en Amerikaanse aandelen raamt Donay het stijgingspotentieel volgend jaar op 4 à 5 procent. De lagere winstgroei van bedrijven zal worden gecompenseerd door het hogere dividendrendement in Europa en de forsere aandeleninkoopprogramma’s in de VS. Over de groeimarkten is hij negatief: die ziet hij gemiddeld zo’n 5 procent terugvallen, en mogelijk meer.

Hij raadt aan staatspapier van landen als Duitsland, Frankrijk en de VS te gebruiken als bescherming en wat rendement te realiseren met ‘high yield’-obligaties. Hij is tegen het aanhouden van cash, aangezien het reëel rendement negatief is. ‘Cash is no longer king. Cash is hell.’

Goud

Volgens hem is het beter in de plaats goud te kopen. ‘Sinds 2013 bleven we weg van goud, maar nu gaan we het weer toevoegen in onze strategische benadering. Dit jaar bereikten de officiële aankopen van goud een record. Wij gaan naar ‘overwegen’ voor goud.’