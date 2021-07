Pierre Wunsch: 'Als de inflatie nu niet stijgt, hebben we een groot probleem'

Een opmerkelijke dissident bij de Europese Centrale Bank (ECB) deze week was Pierre Wunsch. Het is het gevaarlijk om te beloven dat de ECB de rente nog vele jaren niet zal verhogen, zegt de gouverneur van de Nationale Bank in een interview.

ECB-havik. Dat is de opvallende term die de Amerikaanse zakenzender CNBC vrijdag gebruikte om Wunsch te omschrijven. Wunsch stemde donderdag als ECB-bestuurder tegen een aanpassing van de communicatie die de deur opent voor een langere periode van lage rente.

Economen noemen een centraal bankier een havik als hij voorstander is van een strak monetair beleid. Vooral Duitse centraal bankiers krijgen dat etiket. Ook eeuwige havik Jens Weidmann, de Duitse ECB-bestuurder, stemde tegen de aanpassing van de communicatie. Wunsch is de eerste Belgische centraal bankier in decennia die in het kamp van de haviken wordt gesitueerd. Zijn voorgangers Guy Quaden, Luc Coene en Jan Smets gingen door het leven als duiven, voorstanders van een soepel monetair beleid.

De Europese Centrale Bank (ECB) signaleerde donderdag dat ze de rente nog langer laag zal houden. Waarom bent u het daar niet mee eens?

Pierre Wunsch: ‘Ik wil niet dramatiseren, maar ik vind het niet geloofwaardig om een engagement aan te gaan dat erop neerkomt dat we op basis van onze eigen prognoses de komende vijf tot zes jaar de rente niet zullen verhogen. De onzekerheid over de economie, maar ook over de impact van ons beleid is te groot. Het is mogelijk dat we in de toekomst moeilijke afwegingen moeten maken.’

Een engagement om de rente nog vele jaren laag te houden is niet zonder gevaar. Pierre Wunsch Gouverneur Nationale Bank en bestuurder ECB

‘Een engagement om de rente nog vele jaren laag te houden is niet zonder gevaar. Er is een risico dat politici zeggen dat ze niets moeten doen om de overheidsfinanciën te saneren. De rente langer laag houden kan ook een negatieve invloed hebben op de financiële stabiliteit.’

‘We hebben een ontsnappingsclausule nodig. Misschien neem ik de ‘forward guidance’ (communicatie over het rentebeleid op langere termijn, red.) te ernstig. Sommige collega’s zeggen dat we die altijd kunnen aanpassen.’

‘De markten verwachtten voor de vergadering van deze week dat de depositorente van de ECB tot 2028 negatief blijft. Ik ben het eens met de interpretatie dat de nieuwe communicatie neerkomt op een langere periode van lage rente. Maar ik voel me niet comfortabel met het engagement om die periode nog te verlengen. Wat als de economie herstelt, maar de inflatie laag blijft?’

U wordt een havik genoemd. Is dat terecht?

Wunsch: ‘Er is toch een verschil met Jens Weidmann. Ik was tot nu voorstander van een zeer expansief monetair beleid. Ik was akkoord met het laatste pakket maatregelen van ECB-voorzitter Mario Draghi en met het beleid tegen de pandemie. Ik denk niet dat ik een havik ben.’

Ik denk niet dat ik een havik ben. Pierre Wunsch Gouverneur Nationale Bank en bestuurder ECB

‘De discussie gaat niet over het monetaire beleid voor de komende maanden, wel over de langere termijn. Stel dat we de depositorente over enkele jaren verhogen van -0,5 procent naar 0 procent. Dan blijft het monetair beleid erg ondersteunend. Moeten we zo’n renteverhoging uitsluiten? Als we te lang wachten om de rente te verhogen is er een risico dat we dat later fors moeten doen.’

ECB-voorzitster Christine Lagarde zei tijdens de persconferentie dat zij ten minste 2 procent inflatie wil zien, terwijl de nieuwe doelstelling 2 procent is.

Wunsch: ‘Ik denk dat dat een slip of the tongue was. We tolereren een zekere overshooting, een overschrijding van de doelstelling van 2 procent. Maar we streven niet doelbewust naar een inflatie van meer dan 2 procent.’

De ECB is er de jongste jaren niet in geslaagd haar inflatiedoelstelling te halen. Zal dat nu wel lukken?

Wunsch: ‘Ik ben relatief optimistisch. We hebben nu een ideale context voor een stijging van de inflatie in de komende jaren. We zien een sterk economisch herstel, het monetair en begrotingsbeleid zijn erg ondersteunend en we zien problemen aan de aanbodzijde, die deels tijdelijk zijn.’

We hebben nu een ideale context voor een stijging van de inflatie in de komende jaren. Pierre Wunsch Gouverneur Nationale Bank

‘Er is ook de groene uitdaging. De prijs van een ton CO 2 is gestegen naar 50 euro, maar dat is nog maar een begin. Ten slotte zal ook de opname van de kosten van door eigenaars bewoonde woningen in de index van consumptieprijzen de inflatie verhogen.’

De ECB voorspelt dat de inflatie zal dalen naar 1,5 procent in 2022 en 1,4 procent in 2023. Wat als dat niet lukt?

Wunsch: ‘Ik ben vrij zeker dat de inflatie de komende twee tot drie jaar stijgt. In de VS is de inflatie nu duidelijk hoger dan 2 procent. Met twee kwartalen vertraging is de dynamiek in Europa vergelijkbaar met die in de VS. Als het nu niet lukt om de inflatie te doen stijgen, wanneer dan wel? Dan hebben we een groot probleem.’

‘Dan ben ik niet bereid om de periode van lage rente nog eens te verlengen. Indien de inflatie ‘geblokkeerd’ blijft rond 1,5 of 1,8 procent na een forse heropleving en de neveneffecten duidelijker worden, moet ons beleid minder expansief worden. Misschien nog ondersteunend, maar met hogere rentes en minder of geen obligatieaankopen meer.’

De ECB beloofde ook duidelijker communicatie. Maar de cruciale zin over het rentebeleid op langere termijn telt maar liefst 87 woorden. De boodschap is nu nog complexer.