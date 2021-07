Pierre Wunsch: 'ECB rolt komende jaren ambitieus klimaatplan uit'

Als bestuurder van de Europese Centrale Bank (ECB) zat Pierre Wunsch deze week mee aan tafel bij de eerste update van de strategie in bijna 20 jaar. Dat een hoger inflatiedoel de deur opent voor langere stimulus noemt hij 'voorbarig'.

Nadat Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, woensdag in Frankfurt nog mee beslist had over de nieuwe strategie van de ECB, nam hij vrijdag een dag vakantie om zijn zoon te helpen verhuizen. En om tussendoor via een webinterview toelichting te geven bij de langverwachte update. ‘We zijn unaniem kunnen landen met onze nieuwe strategie en dat is zeer positief. ECB-voorzitster Christine Lagarde is erin geslaagd een consensus te bereiken’, zegt een tevreden Wunsch.

De ECB besliste na een grondige denkoefening haar inflatiedoelstelling te verhogen van ‘minder dan maar dicht bij 2 procent’ naar ‘2 procent’. Daarnaast zal ze in de toekomst ook rekening houden met de stijgende kosten van huisvesting en lanceert ze een omvangrijk klimaatactieplan. Toch zijn er nog heel wat losse eindjes, leert het gesprek met Wunsch. Over de concrete gevolgen voor het monetair beleid is nog geen beslissing genomen, terwijl onder meer over het klimaatluik nog veel details uitgewerkt moeten worden.

‘De inflatiedoelstelling is aangepast omdat er een kloof groeide tussen de doelstelling en het beleid’, zegt Wunsch. ‘In de praktijk ging het beleid al in de richting van een inflatiedoelstelling van 2 procent. De oude doelstelling is vastgelegd toen hoge inflatie het belangrijkste risico was. Nu is het risico vooral te lage inflatie. De doelstelling is nu uitdrukkelijk symmetrisch. Dat wil zeggen dat afwijkingen naar boven en beneden even ongewenst zijn.’

Ontsporing

De ECB zegt dat de inflatie in bepaalde omstandigheden tijdelijk en gematigd boven de doelstelling kan stijgen. Maar ze gaat niet zover als de Amerikaanse centrale bank, die sinds vorig jaar een inflatiedoelstelling van ‘gemiddeld 2 procent’ heeft. Dat betekent dat een periode van te lage inflatie later moet worden gecompenseerd door te hoge inflatie, om zo het gemiddelde te halen.

‘Er is lang gediscussieerd over een doelstelling van gemiddeld 2 procent inflatie’, zegt Wunsch. Sommige bestuurders, vooral uit de noordelijke landen, vreesden evenwel een ontsporing naar boven. In Duitsland wordt de huidige herziening van de doelstelling al gezien als een regelrechte verhoging.

‘De nieuwe strategie impliceert in principe een expansiever monetair beleid’, zegt Wunsch. ‘Of dat ook in de praktijk zo zal zijn is minder duidelijk. We evolueerden al in de richting van de nieuwe doelstelling. De onmiddellijke gevolgen voor het monetair beleid moeten we nog bespreken, maar die zijn wellicht niet groot.’

Veel analisten verwachten dat de nieuwe strategie leidt tot een langere periode van stimulus. Wunsch vindt dat ‘voorbarig’. Volgens een peiling van enkele weken geleden verwachten analisten de eerste renteverhoging van de ECB pas in 2024.

Levensduurte

Frankfurt bekeek ook of het de inflatie op een andere manier moet meten. Tijdens de dialoog van de ECB met het middenveld en de bevolking is vaak gezegd dat de inflatiecijfers de stijging van de levensduurte onderschatten, omdat die geen rekening houden met de snel stijgende kosten voor wonen. De index van de consumptieprijzen houdt alleen rekening met de huurprijzen.

Pierre Wunsch (53) Doctor in de economie (UCL)

2001-2008: diverse functies bij Tractebel en Electrabel

2008-2011: directeur beleidscel van minister van Financiën Didier Reynders (MR)

2011-2015: directeur Nationale Bank

2015-2019: vicegouverneur Nationale Bank

Sinds 2019: gouverneur Nationale Bank en ECB-bestuurder

De ECB erkent dat de opname van de kosten die huiseigenaars maken de relevantie van de inflatiecijfers zou verbeteren. Ze verwijst onder meer naar het onderhoud van de woning.

Wunsch: ‘Dat is een zeer technisch debat, er zijn verscheidene opties. We moeten een onderscheid maken tussen de kosten voor het gebruik van de woning en de investering.’ Door dat laatste uit te sluiten zullen de stijgende huizenprijzen niet als dusdanig verrekend worden, waardoor de impact op de inflatie wellicht beperkt zal zijn. Eurostat moet nu onderzoeken hoe het de inflatiemeting kan aanpassen.

Klimaat

De ECB wil in haar beleid ook meer rekening houden met de klimaatverandering. Vooral Lagarde had daarop aangedrongen. ‘We hebben een ambitieus plan dat we in de komende jaren uitrollen’, zegt Wunsch.

De ECB hanteert nu het neutraliteitsprincipe bij de aankoop van bedrijfsobligaties. Dat wil zeggen dat ze in principe evenveel obligaties koopt van vervuilende bedrijven als van milieuvriendelijke ondernemingen. De milieubeweging roept de ECB op geen obligaties meer te kopen van ‘bruine’ bedrijven uit bijvoorbeeld de oliesector.

‘We kunnen afwijken van het neutraliteitsprincipe als de financiële markten de klimaatrisico’s verkeerd inschatten of om rekening te houden met klimaatcriteria zoals de CO2-uitstoot’, zegt Wunsch. ‘Wat doen we met een onderneming die activiteiten heeft buiten Europa, waar de klimaateisen minder streng zijn? Waarom zouden wij zo’n onderneming financieren? Ik zou een onderscheid maken tussen activiteiten binnen en buiten Europa.’

De ECB zegt dat ze rekening zal houden met criteria van klimaatverandering. Maar de beslissing over wat dat concreet betekent, valt pas in de komende jaren.