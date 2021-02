Pimco vindt groene en techaandelen aantrekkelijk

De Amerikaanse fondsbeheerder Pimco is optimistisch over de wereldeconomie en geeft daarom aandelen en bedrijfsobligaties een groot gewicht in de beleggingsportefeuille.

'Jullie zien een glimlach op mijn gezicht', zei Geraldine Sundstrom, beleggingsstrateeg van Pimco, bij de onlinevoorstelling van de vooruitzichten van de fondsbeheerder. 'In 2021 krijgen we een economische heropleving en de sterkste groei in tien jaar. De inflatie blijft laag en daarom kunnen de centrale banken hun soepele monetair beleid voortzetten. Ook het begrotingsbeleid blijft de groei stimuleren.'

In die gunstige macro-economische context investeert Pimco een groter dan normaal deel van zijn beleggingsportefeuille in aandelen. 'We hebben een voorkeur voor cyclische aandelen 2.0 en voor vier sectoren: robotica en automatisering, elektrische auto's en elektrificatie, hernieuwbare energie en halfgeleiders', zegt Sundstrom.

Focus op VS en Azië

Omdat vooral Amerikaanse en Aziatische bedrijven in die sectoren actief zijn, focust het aandelenluik van de portefeuille van Pimco op de VS, Japan, China, Zuid-Korea en Taiwan. 'Het is moeilijker om voor die vier sectoren Europese aandelen te vinden', zegt Sundstrom. Daarom hebben Europese aandelen een kleiner dan normaal gewicht in de portefeuille.

Sundstrom ziet geen zeepbel op de aandelenmarkten. 'De bedrijfsresultaten rechtvaardigen de huidige waarderingen. We staan aan de vooravond van een economisch herstel, de bedrijfswinsten zullen niet instorten.'

Ook bedrijfsobligaties met een kwaliteitsrating vindt Pimco relatief aantrekkelijk. De fondsbeheerder kijkt niet alleen naar klassieke bedrijfsobligaties, maar ook naar herverpakte hypotheken. Een heropleving van de economie beperkt het aantal wanbetalingen van gezinnen en bedrijven.

Inflatiegelinkte obligaties

Pimco investeert minder dan normaal in staatsobligaties van de kernlanden van de eurozone. Die obligaties hebben een negatief rendement, met uitzondering van het papier dat een zeer lange looptijd heeft. Ook tegenover rommelobligaties staat de fondsbeheerder nogal terughoudend.

Het risico van een flinke stijging van de langetermijnrente is volgens Sundstrom beperkt. 'Maar we moeten alert zijn.' Pimco investeert een deel van de portefeuille in inflatiegelinkte obligaties om zich in te dekken tegen een hoger dan verwachte inflatie.

De fondsbeheerder heeft ook wat goud. Sundstrom: 'De reële rente (rente min inflatie) blijft in de meeste landen negatief.' Omdat goud geen rente opbrengt, maakt een lage rente het edelmetaal relatief aantrekkelijk tegenover obligaties.