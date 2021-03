'Plan Biden stap naar basisinkomen'

Het stimuleringsplan van Joe Biden is veel meer dan het op het eerste gezicht lijkt. Het voelt als een stap in de richting van een basisinkomen, zegt de econoom Noah Smith.

Volgens de econoom Noah Smith - die vaak opiniestukken schrijft voor zakenwebsites als Bloomberg en Business Insider - draait het 1.900 miljard grote stimulusplan van de Amerikaanse president Joe Biden maar rond één ding: cash. Het hele plan staat vol met onderdelen waarin iemand een cheque krijgt toegestuurd. Opvallend is dat de overheid een begin maakt met het permanent sturen van cash naar gezinnen.

'De belangrijkste cheque is volgens mij niet die van 1.400 dollar, maar de kinderbijslag', schrijft Smith op zijn blog. 'Onder de nieuwe wet krijgen families maandelijks 300 dollar per kind onder zes jaar en 250 dollar voor elk kind tussen zes en 17 jaar. Als je twee kinderen hebt, komt dat neer op 6.000 tot 7.200 dollar per jaar. Officieel is het een tijdelijk programma, maar veel mensen verwachten dat het permanent wordt.'

Sommigen voorspellen dat de kinderbijslag van Joe Biden de kinderarmoede in de VS zal halveren. Noah Smith Econoom

Volgens Smith, die ook voor Unicef heeft gewerkt, doet het plan denken aan een basisinkomen voor iedereen. 'In essentie is het een basisinkomen voor gezinnen. Er zit geen verplichting tot werken in, je moet er alleen kinderen voor hebben.' De econoom zegt dat de gevolgen van de maatregel groot zijn. 'Kinderarmoede komt alarmerend veel voor in de VS. Zo'n 14 procent van de kinderen leefde voor de pandemie in armoede. Sommigen voorspellen dat de kinderbijslag van Biden dat cijfer zal halveren.'

Geen hoge inflatie

Daarnaast reageert Smith op de kritiek van de economen Olivier Blanchard en Larry Summers dat het stimulusplan tot hoge inflatie kan leiden. 'Het pakket is vooral bedoeld om burgers te vergoeden voor de ramp die corona heet en niet als stimulus voor de economie. Het is bedoeld om te voorkomen dat inkomens en kapitaal door corona gigantisch oneerlijk worden verdeeld. Het moet garanderen dat als je je baan of zaak verliest, je niet in de straat zonder pensioen hoeft te verhongeren.'

Mensen gaan het stimulusgeld vooral opsparen. Er komt dus geen hoge inflatie. Noah Smith Econoom

'Daarom is het plan geen standaard begrotingstimulus', zegt Smith. 'Als dat wel zo was, hadden Blanchard en Summers gelijk en zou het ons land blootstellen aan het risico op hoge inflatie. Maar ze zijn verkeerd. Mensen zullen het grootste deel van hun cheques opsparen of gebruiken om bijvoorbeeld de huur te betalen. Omdat ze het niet massaal gaan uitgeven, komt er ook geen hoge inflatie.'

Volgens Smith wil dat het plan geen standaard begrotingstimulus is, niet zeggen dat er geen stimuluseffect komt. 'Volgens de onderzoekers van de denktank The Hamilton Project zal het plan de economie genoeg stimuleren om ons weer te brengen naar de economische trend van voor de pandemie.'