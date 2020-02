Platte batterij stopt Bel20-rally

Op een zucht van een meerjarenpiek last de Bel20 een pitstop in. De reden: de teleurstellende hipsterafdeling van Umicore.

De Bel20 last een pauze in na de FOMO-rally van de jongste weken en maanden . De Brusselse beursbarometer koerst 0,8 procent lager naar 4.107 punten. Donderdag sloot de Bel20 nog op een zucht van het hoogste peil sinds december 2007.

Probleem is dat na de stevige rally de lat hoog ligt. Schoolvoorbeeld is Umicore . De materialengroep krijgt een tik van 4 procent tot 44,70 euro. Nochtans scoorde Umicore over 2019 een bedrijfswinst die met een heel beperke daling van 1 procent boven de verwachting uitkwam.