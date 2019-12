Pond stijgt naar hoogste peil in drie jaar

De Britse munt vliegt hoger na de verkiezingsoverwinning van de Conservatieven.

De Conservatieven van de Britse premier Boris Johnson behaalden donderdag een ruime meerderheid in het Parlement. Daarmee is het waarschijnlijk dat het VK begin volgend jaar uit de Europese Unie (EU) stapt. Nu de patstelling in het parlement eindelijk voorbij lijkt te zijn, krijgen beleggers hoop dat de Britse economie weer kan aansterken.

Deze hoop stuurde het Britse pond vrijdag tegenover de euro met 2 procent hoger tot 0,828 pond per euro. Dat is het hoogste niveau sinds het moment net na het referendum van drie jaar geleden.

Elliot Hentov, hoofd Beleidsonderzoek bij de vermogensbeheerder State Street, zegt dat de stijging zoals verwacht was. 'Ik had zelf een klim van 2 procent voorzien. Ik denk dan ook dat de huidige toename gerechtvaardigd is. Nu Johnson een ruime meerderheid in het parlement heeft, staan voor de korte termijn alle seinen op groen. Door de weggenomen brexitonzekerheden kunnen de investeringen vanuit het buitenland weer toenemen, wat goed is voor de Britse economie en voor het pond. De economie krijgt verdere steun van de begrotingsstimulus van de overheid.'

Hentov ziet de munt echter niet nog veel verder klimmen. 'Ik denk dat het goede nieuws inmiddels wel in de prijs van de munt verwerkt zijn. Er zal dus eerst meer goed nieuws moeten komen om het pond een extra duwtje in de rug te geven.'

Goed voor Belgische bedrijven

De sterk gestegen pond is goed voor Belgische bedrijven die naar het VK exporteren. De sterkere Britse munt zorgt ervoor dat de producten van Belgische ondernemingen voor de Britten relatief goedkoper worden. Deze bedrijven zullen dus waarschijnlijk meer gaan exporteren naar het VK.