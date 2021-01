Poolse kluisjeskoning vlamt bij Amsterdams beursdebuut

Een beurdebutant die beleggers van dag een op ruim 10 miljard euro waarderen. Dat overkomt woensdag InPost . De Poolse specialist in hippe kluisjes voor onlineshoppers noteerde kort na de start van de beurshandel in Amsterdam op 21,195 euro, 32 procent boven de intekenprijs van 16 euro.

Luidens het prospectus telt InPost over heel Europa meer dan 1,5 miljoen kluisjes, verdeeld over 12.254 locaties (automated parcel machines of APMs in het jargon). Die kluisjes zijn de link tussen 26.227 handelaars en 5,7 miljoen shoppers die regelmatig de app gebruiken.