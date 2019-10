Powell: 'Balans Fed wordt snel groter'

Tijdens een toespraak op de jaarvergadering van de NABE - de vereniging van bedrijfseconomen - in Denver, kwam voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve terug op de recente problemen in de repomarkt.

Om een herhaling te voorkomen, zal de Fed ‘heel snel’ de balans groter te maken.Hoe die expansie precies zal gebeuren, wordt in de komende dagen duidelijk. Powell voegde eraan toe dat deze uitbreiding van de balans niet verward mag worden met 'quantitative easing' (QE). Dat is het opkopen van obligaties om de economie extra zuurstof te geven. De Fed ging over tot QE tijdens en na de financiële crisis. 'Dit is geen QE. Dit is absoluut geen QE', beklemtoonde Powell.