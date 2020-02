Powell: 'Coronavirus kan economie ontwrichten'

De voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed) waarschuwt voor de negatieve gevolgen van het coronavirus voor de wereldeconomie.

'We volgen van nabij het verschijnen van het coronavirus', zegt Jerome Powell in zijn halfjaarlijkse toespraak in het Congres. 'Het virus kan leiden tot ontwrichting in China en doorsijpelen naar de rest van de wereldeconomie.'

De verspreiding van het coronavirus heeft al meer dan duizend mensellevens geëist en legt grote delen van de Chinese economie lam. Aangezien China de tweede grootste economie is, heeft de groeivertraging daar ook belangrijke gevolgen voor de rest van de wereld.

In zijn halfjaarlijks rapport noemt de Fed het coronavirus een 'nieuw risico' dat een invloed kan hebben op de buitenlandse handel, de grondstoffenprijzen kan drukken en de dollar doen stijgen. De dollar profiteert van zijn status van veilige haven en noteert tegenover de euro op het hoogste peil in vier maanden.

Optimistisch

Het monetair beleid blijft gepast. Jerome Powell Voorzitter Amerikaanse centrale bank

Toch blijft Powell voorzichtig optimistisch. 'De centrale bank gelooft dat het huidig monetair beleid duurzame economische groei, een sterke arbeidsmarkt en een terugkeer van de inflatie naar de doelstelling van 2 procent ondersteunt. Zolang nieuwe economische informatie consistent blijft met die vooruitzichten blijft het huidig monetair beleid gepast.' Daarmee signaleert hij dat een renteverlaging voorlopig niet nodig is.

De Fed knipte vorig jaar drie keer in de rente om de Amerikaanse economie te beschermen tegen de wereldwijde groeivertraging. De groei van de wereldeconomie daalde in 2019 naar 2,9 procent, het laagste peil in tien jaar.

De voorzitter van de Fed merkt op dat de Amerikaanse economie in 2019 goed heeft gepresteerd. 'De economische activiteit steeg tegen een gematigd tempo en de arbeidsmarkt werd opnieuw sterker. De economie bleek veerkrachtig tegenover de wereldwijde tegenwind die is toegenomen sinds de zomer.'