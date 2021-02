Powell maakt zich nog geen zorgen om inflatie

De Amerikaanse centrale bank is niet geneigd haar steun voor de economie snel terug te draaien, ondanks de inflatiezorgen van de markten. ‘De economie is nog ver verwijderd van onze doelstellingen voor tewerkstelling en inflatie’, zegt Fed-baas Jerome Powell.

Meer dan anders werd uitgekeken naar de afspraak van Fed-voorzitter Jerome Powell in de Amerikaanse Senaat, waar hij dinsdag via videoverbinding het halfjaarlijks rapport over het monetair beleid presenteerde. Nu de financiële markten in de ban zijn van de stijgende langetermijnrente en de achterliggende inflatievrees, was het uitkijken of de Fed vindt dat de Amerikaanse economie het stilaan met iets minder monetaire stimulus kan rooien om een oververhitting te vermijden.