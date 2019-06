Powell: 'Fed zal gepast reageren op handelsconflict'

Op een Fed-conferentie in Chicago, waar de centrale bank brainstormt over de doelstellingen en instrumenten van het monetair beleid, gaat Powell kort in op de economische turbulentie. De escalerende handelsoorlog tussen de VS en de rest van de wereld doet zakenbanken als Morgan Stanley waarschuwen voor een Amerikaanse recessie binnen negen maanden, als president Donald Trump het conflict op de spits blijft drijven.