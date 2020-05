Powell: 'Herstel kan tot eind 2021 duren'

De voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed) zegt dat hij nog genoeg middelen heeft om de economie te stimuleren.

Jerome Powell denkt dat het herstel van de economie kan duren tot het einde van volgend jaar. Dat zei hij in een interview op de Amerikaanse televisiezender CBS. 'Aangenomen dat er geen tweede golf van het virus komt denk ik dat de economie herstelt in de tweede helft van het jaar. Voordat de economie helemaal herstelt moeten burgers volledig vertrouwen hebben in de economie en dat moment komt er mogelijk pas als er een vaccin is', stelde Powell.

Genoeg gereedschap

De voorzitter zei wel dat de Fed nog voldoende middelen heeft: 'Er is nog genoeg wat we kunnen doen'. Volgens Powell kan de centrale bank zijn programma voor noodleningen uitbreiden en kan het zijn obligatieopkoopprogramma wijzigen en vergroten. Daarnaast kan de monetaire autoriteit gebruik maken van 'forward guidance', waarbij de Fed belooft de rente voor een lange periode laag te houden.

Powell benadrukte verder dat hij het invoeren van negatieve rentes in de VS - zoals bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank (ECB) doet in Europa - geen goed idee vindt. 'Ik en mijn collega's denken dat een negatieve rente niet geschikt is hier in de VS. Er is geen duidelijk bewijs dat het uiteindelijk de economische activiteit stimuleert, omdat het ook verstoringen geeft in het financiële systeem.'

In de Amerika staan - in tegenstelling tot Europa - de geldmarktfondsen aan de basis van bijna iedere financiering. Banken lenen geld uit op lange termijn en financieren dat vaak kort via deze geldmarktfondsen. Doordat het dollarsysteem leidend is in de wereld is de omvang van deze fondsen gigantisch - 4.700 miljard dollar - en dat betekent ook dat de kosten van een negatieve rente een stuk groter zijn dan in Europa.

Begrotingsstimulus

De uitspraken van Powell komen nadat hij woensdag pleitte voor meer budgettaire stimulus. 'Diepe en lange recessies kunnen blijvende schade veroorzaken aan de productiecapaciteit. Liquiditeitsproblemen kunnen solvabiliteitsproblemen worden en vermijdbare faillissementen kunnen jaren op de groei wegen.' Daarom drong hij aan op bijkomende stimulus. 'We moeten al het mogelijke doen om een lange periode van lage productiviteitsgroei en stagnerende inkomens te voorkomen. Bijkomende budgettaire steun kan duur zijn maar is het waard als dat helpt om economische schade op lange termijn te voorkomen.'