Powell: 'Liever te veel stimulus dan te weinig'

De voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), Jerome Powell, waarschuwt voor een zwak economisch herstel in de VS als er geen bijkomende stimulus komt van de overheid. Daarbij hoeft de overheid niet voorzichtig te zijn. Dat zegt Powell op een bijeenkomst van de Amerikaanse vereniging van bedrijfseconomen (NABE).

'Te weinig steun zou leiden tot een zwak herstel, waardoor er onnodig lijden is voor gezinnen en bedrijven. Op termijn leiden meer faillissementen bij bedrijven tot een lagere productiviteit en belemmeren ze loongroei. Aan de andere kant is het risico op te veel stimulus voorlopig een stuk kleiner. Zelfs als de beleidsmaatregelen groter blijken te zijn dan nodig, gaan ze niet verloren in de economie.'

'Het herstel zal sterker zijn als begrotingsbeleid en monetair beleid in dezelfde richting werken om de economie te voorzien van steun totdat deze uit de gevarenzone is', stelt Powell.

De Republikeinen en Democraten in het Amerikaanse Congres raken het maar niet eens over een nieuw economisch stimuleringspakket. Daardoor dreigt er een nieuwe economische dip, onder meer omdat bijvoorbeeld de vliegtuigmaatschappijen met grote ontslagen dreigen als er niet snel geen additionele steun komt.

Nieuwe pandemie

Powell zegt dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) verder kijkt naar hoe ze ervoor kan zorgen dat een mogelijke nieuwe pandemie minder schade berokkent. 'We zien nu naar hoe we de financiële markten en andere partijen robuuster kunnen maken tegen zoiets als een virus.'

Voorts geeft de voorzitter wederom aan dat hij niet naar de stijgende beurs kijkt. 'Natuurlijk houden we de financiële posities in de gaten, maar ik kijk niet naar de beurs. Mijn taak is om voor prijsstabiliteit en een maximale werkgelegenheid te zorgen, dus daar let ik op.'