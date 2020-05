Powell bepleit extra budgettaire stimulus

Jerome Powell maakte woensdag duidelijk dat hij bezorgd is over de economische toestand en de vooruitzichten in de VS. 'Bijna 40 procent van de werkenden in gezinnen met een jaarinkomen van minder dan 40.000 dollar hebben in maart een job verloren. De ervaring leert dat diepe en lange recessies blijvende schade kunnen veroorzaken aan de productiecapaciteit. Vermijdbare faillissementen kunnen jaren op de groei wegen.'