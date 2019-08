Powell doet beurzen opveren

De Amerikaanse economie blijft goed presteren, maar ze wordt geconfronteerd met belangrijke risico's. Dat zegt Jerome Powell in zijn openingstoespraak op de jaarlijkse conferentie van de Fed in Jackson Hole.

Powell gaat niet zo ver om een renteverlaging in september te beloven. Hij blijft relatief vaag omdat de Fed verdeeld is.

Powell verwijst vooral naar de handelsoorlog tussen de VS en China. 'De onzekerheid over het handelsbeleid heeft bijgedragen tot de wereldwijde groeivertraging en de zwakke industriële activiteit en investeringen in de VS.'