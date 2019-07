Powell herhaalt hint

Vorige week zei Powell al tijdens een speech in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat de Fed bezorgd blijft over de economische vooruitzichten. 'De economische cijfers en andere ontwikkelingen sinds de vergadering van juni geven aan dat de onzekerheid over de handelsconflicten en bezorgdheid over de wereldeconomie op de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie blijven wegen' zei de Fed-voorzitter.