Powell negeert Trumps kritiek over renteverhogingen

Geleidelijke renteverhogingen blijven verantwoord, zegt Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank. Hij verwerpt daarmee de kritiek van president Donald Trump.

'Er zijn goede redenen om te verwachten dat de sterke prestatie van de Amerikaanse economie blijft duren', onderstreepte Powell in de openingstoespraak van de jaarlijkse conferentie van de Fed van Kansas City in Jackson Hole. 'Als de sterke groei van inkomens en jobs voortduurt, is een verdere geleidelijke verhoging van de rente wellicht verantwoord.'

De Fed heeft dit jaar al twee keer de rente opgetrokken en is van plan later dit jaar nog tweemaal de rente te verhogen. Trump leverde de voorbije week twee keer kritiek op het beleid van de Fed. Hij zei dat hij 'niet blij' is met de renteverhogingen. Powell verwees in zijn toespraak niet naar de kritiek van de president.

De Amerikaanse centrale bank moet twee risico's tegenover elkaar afwegen. Een te snelle renteverhoging kan leiden tot een recessie, een te trage verhoging van de rente kan leiden tot een oververhitting van de economie en zeepbellen op de financiële markten. 'Het beleid van geleidelijke renteverhogingen houdt rekening met beide risico's', zei Powell. 'Er lijkt geen hoog risico van oververhitting te zijn.'

De jamboree van centraal bankiers in Jackson Hole krijgt elkaar veel aandacht omdat centraal bankiers er soms hints geven over een verandering van het monetair beleid. Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), zette in 2014 de deur open voor een aankoopprogramma van staatsobligaties.