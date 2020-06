Powell noemt timing economisch herstel onzeker

De voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed) is erg voorzichtig over de prille heropleving van de Amerikaanse economie.

'Sommige recente indicatoren wijzen op een stabilisering en op sommige gebieden op een bescheiden herstel van de economische activiteit', zei Fed-voorzitter Jerome Powell woensdag in een hoorzitting in de Senaat. Hij verwees naar de stijging van de werkgelegenheid en kleinhandelsomzet in mei. 'Maar de productie en de werkgelegenheid blijven veel lager dan voor de pandemie en er bestaat grote onzekerheid over de timing en de sterkte van het herstel.'

Tot de bevolking erop vertrouwt dat de ziekte is ingeperkt is een volledig economisch herstel onwaarschijnlijk. Jerome Powell Voorzitter Amerikaanse centrale bank

Powell merkte op dat een groot deel van de onzekerheid het gevolg is van de onzekerheid over de ziekte en over het effect van de maatregelen om de ziekte te beperken. 'Tot de bevolking erop vertrouwt dat de ziekte ingeperkt is, is een volledig economisch herstel onwaarschijnlijk.'

De Fed-voorzitter herhaalt zijn bezorgdheid over permanente schade voor de economie. 'Hoe langer de neergang duurt, hoe meer kans op langetermijnschade in de vorm van permanent jobverlies of bedrijfssluitingen.' Hij vermeldt de 'acute risico's' voor kleine en middelgrote ondernemingen, die hij het 'hart van onze economie' noemt.

Racisme

'We zijn vastbesloten al onze instrumenten in te zetten om de economie te ondersteunen', beklemtoonde Powell. Hij belooft de nulrente te handhaven tot de economie 'op weg is naar maximle werkgelegenheid en de inflatiedoelstelling van 2 procent'. De meerderheid van de Fed-bestuurders signaleerde vorige week dat ze het nulrentebeleid minstens tot eind 2022 willen behouden.