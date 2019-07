Powell staat op de rem bij invoering libra

Als we de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), Jerome Powell, mogen geloven, is de invoering van de libra nog niet voor morgen. Dit blijkt uit de antwoorden die Powell woensdag geeft aan de leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Vorige maand bevestigde het sociale medium Facebook de geruchten over een eigen digitale munt die libra zal heten. Wat later kwam het bedrijf met een white paper waarin het uitleg geeft over het betaalmiddel. Een korf van activa van over de hele wereld zal de digimunt dekken. Volgens sommige economen kan de munt een game changer worden.