Praat Powell markten omlaag?

De voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), Jerome Powell, presenteert dinsdag zijn halfjaarlijks rapport over het monetaire beleid in de Senaat. Hij kan iets optimistischer zijn dan na de bestuursvergadering van eind januari, omdat de recente cijfers over de kleinhandelsomzet en de industriƫle productie beter waren dan verwacht. Bovendien versnelt de vaccinatie tegen het coronavirus. Maar Powell zal wellicht ook onderstrepen dat voorzichtigheid geboden is en dat de economie nog altijd ondersteuning nodig heeft.

De centraal bankier zal zijn woorden waarschijnlijk wikken en wegen, want alleen al een hint op een mogelijke vervroegde renteverhoging kan een flinke stijging van de langetermijnrente veroorzaken. Dat kan slecht zijn voor de beurzen, want sinds vorige week lijken de aandelenmarkten het moeilijk te hebben met de hogere rente . De Nasdaq-index leverde vorige week 1,6 procent in. Ook maandag tekende de technologiebeurs een verlies op.

Groeiwaarden

Flink gestegen rente

De tienjaarsrente in de VS is de afgelopen weken sterk opgelopen. Sinds begin dit jaar is ze al met 45 basispunten gestegen naar 1,363 procent. Die rentestijging is het gevolg van hogere inflatieverwachtingen. Beleggers vrezen dat het extra stimuleringspakket van 1.900 miljard dollar dat de Amerikaanse president Joe Biden wil doorvoeren, leidt tot een oververhitting van de economie. Zeker in combinatie met het op stoom komende vaccinatieprogramma in de VS.