Praet voedt speculatie over einde ECB-stimulus

Het legertje ECB-watchers dat de wereld rijk is, mag donderdag 14 juni rood omcirkelen in de agenda. Dat laat ECB-hoofdeconoom Peter Praet , na voorzitter Mario Draghi de invloedrijkste Europese centraal bankier, woensdag vanuit Berlijn verstaan.

Praet geeft aan dat hij met zijn collega's op de vergadering van 14 juni zal evalueren of de jarenlange stimulus - waarbij de ECB sinds maart 2015 al 2.431 miljard euro schulden opkocht en op haar balans parkeerde - niet stilaan moet worden uitgedoofd.

'Volgende week moet de raad van bestuur oordelen of er voldoende vooruitgang is om onze inkopen stilaan uit te doven', luidt het in een toespraak. Op dit ogenblik koopt de ECB minstens tot september maandelijks 30 miljard euro bedrijfs- en overheidsschulden op.