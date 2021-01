Prijs voor rodium schiet verder omhoog

Het edele metaal rodium werd dit jaar al 17 procent duurder. Terwijl de prijs al maal drie ging in 2020. 'Dit is bij uitstek positief voor Umicore', zegt ING-analist Stijn Demeester.

Rodium is een grondstof voor katalysatoren. 'Het haalt de vervuilende deeltjes uit emissies. Door de strengere uitstootregelgeving stijgt de vraag naar rodium, net op een moment dat er aanbodkrapte is. Dat veroorzaakt een squeeze in de markt van rodium', legt Stijn Demeester uit, analist bij ING.

In tegenstelling tot andere edelmetalen zoals goud, zilver of palladium is er geen officiële beurs waarop het metaal wordt verhandeld. Het Britse Johnson Matthey publiceert wel een prijsindex. Die ging woensdag boven de kaap van 20.000 dollar per ounce (zie grafiek). Donderdag piekt de prijs op 20.600 dollar. Rodium zit al vijf jaar stevig in de lift.

In de recyclageafdeling in Hoboken haalt Umicore onder meer rodium uit elektronisch afval. Het is niet duidelijk wat de precieze impact is. Umicore geeft geen aparte cijfers over de verschillende metalen die het als 'bovengrondse mijnbouwer' delft. Toen Umicore midden december de jaarprognose verhoogde, was dat te danken aan de rodiumhausse. Rodium noteerde toen nog tegen 16.400 dollar.

Substitutie

Voor de recyclageafdeling zijn alle prijzen van edelmetalen van belang. 'Platina is sindsdien met 15 procent gestegen en andere metalen zijn stabiel gebleven. Overall, is het dus een gunstig plaatje voor de recyclageafdeling', zegt Demeester. 'Maar de rodiumhausse is bij uitstek positief voor Umicore.'

Omdat er geen officiële markt bestaat voor rodium, is het niet mogelijk voor Umicore om prijzen vast te klikken voor langere termijn, wat Umicore wel doet voor andere edelmetalen. Demeester: 'Nu is dit positief voor Umicore, want het geniet ten volle van de prijsstijging. Maar er is ook een keerzijde. Umicore kan de hoge prijs niet vastklikken en zal een eventuele terugval ook volledig moeten ondergaan.'

In een recent rapport waarschuwen de analisten van Citi dat de prijsklim de vraag naar rodium onderuit kan halen. 'Mogelijk treedt substitutie op, waarbij autobouwers rodium zullen vervangen door palladium', klonk het.

Rodiumtracker

'Hoe dan ook is het een welgekomen bonus voor Umicore. En het is een bevestiging van zijn businessmodel van drie divisies: katalysatoren, batterijmaterialen en recyclage. Umicore heeft altijd aan de druk kunnen weerstaan om recyclage af te stoten. Terecht, zo blijkt', zegt Demeester. 'Umicore geniet nu van synergieën tussen recyclage en katalysatoren en in de toekomst misschien tussen recyclage en batterijmaterialen.'