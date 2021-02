Prikt stijgende rente einde aan techhausse?

De hausse in techaandelen berust op twee pijlers: immuniteit voor corona en een extreem lage rente. De eerste stond al onder druk, maar nu kraakt ook de tweede pijler.

Sinds vorige week gaat het een stuk minder met de Amerikaanse technologie-aandelen. De techindex Nasdaq viel vorige week 1,6 procent terug en verloor maandag nog eens 2,5 procent. Wat is er aan de hand?

De enorme rally in technologie-aandelen staat op twee belangrijke pijlers: de relatieve immuniteit van deze aandelen voor het virus en de extreem lage rente. De eerste pijler brokkelt onvermijdelijk af, nu de vaccinatiecampagnes in veel westerse landen op stoom komt. Maar de laatste weken lijkt ook de tweede pijler niet vrij van erosie.

45 basispunten

Want de Amerikaanse langetermijnrente is hard aan het stijgen. De tienjaarsrente is dit jaar al 45 basispunten geklommen tot 1,35 procent. Door de coronacrisis was de rente enkele maanden geleden extreem laag. Dat was het gevolg van grootschalige stimulus door centrale banken wereldwijd. Die kochten en masse overheidsopbligaties op, waardoor de rente lager dook.

Toekomstige winsten

Die lage rente stuwde vooral de technologie-aandelen, omdat de huidige waarde van toekomstige winsten stijgt wanneer de rente zakt. Bij een rente van nul procent is de waarde van 100 dollar over 50 jaar ook nu 100 dollar. Bij een hogere rente zou de huidige waarde van die 100 dollar lager zijn.

De oorzaak van de hogere rente is inflatievrees. Beleggers vrezen dat het extra stimuluspakket van 1.900 miljard dollar van de Amerikaanse president Joe Biden de economie zal oververhitten

Precies dat is nu aan het gebeuren: door de renteklim daalt de huidige waarde van de toekomstige winsten. Dat is vooral voor technologiebedrijven een probleem omdat het groeibedrijven zijn: een groot deel van de waardering is gebaseerd op de toekomstige winsten.

De rentevoeten zijn historisch gezien nog altijd erg laag, maar daar kan verandering in komen. De oorzaak van de hogere rente is inflatievrees. Beleggers vrezen dat het extra stimuluspakket van 1.900 miljard dollar van de Amerikaanse president Joe Biden de economie zal oververhitten. Zeker in combinatie met de toenemende vaccinatiegraad, waardoor de economische activiteit langzaamaan kan normaliseren.

