Pril optimisme bij CEO's stut forse beursrally

Melexis-CEO François Chombar: ' Het dieptepunt ligt achter ons '. Solvay-CEO Ilham Kadri: ' We verwachten beterschap vanaf het vierde kwartaal '. Twee quotes die misschien niet echt de beurswereld in vuur en vlam zetten, maar wel frappant zijn.

Want dat bedrijfsleiders überhaupt weer enige prognose durven afleveren, is op zich al een verademing vergeleken met de voorbije maanden. In volle pandemie schrapte de ene bedrijfsleider na de andere de outlook.