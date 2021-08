Privaatbankiers zetten AvH op koers voor recordwinst

De investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren heeft er een bijzonder sterk eerste halfjaar op zitten. De nettowinst verdrievoudigde van 56 naar 166 miljoen euro of 5 euro per aandeel, leert het halfjaarverslag . Dat is nog een stuk beter dan verwacht: beurshuis ING rekende op 143 miljoen euro.

Het beheerd vermogen steeg van 54 miljard euro eind 2020 naar een record van bijna 60 miljard eind juni. Slechts de helft van die toename was te danken aan het uitstekende beursklimaat, met een Brusselse beurs die de beste eerste helft sinds 1998 beleefde . Delen en Van Breda zagen per saldo ook 2,85 miljard euro vers geld instromen.

'De groep is goed op weg naar een recordresultaat, exclusief meerwaarden, over het hele boekjaar 2021', stelt CEO Jan Suykens.

De sterke staat van dienst van AvH sinds de beursintroductie in 1984 weerspiegelt zich in de beurskoers: het aandeel sloot maandag in Brussel op 149,10 euro. Dat is dicht bij een recordkoers en een premie van 35 procent op het eigen vermogen per aandeel per 30 juni, 111 euro.