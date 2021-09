Private-equityreuzen vechten om dierenwinkel Zooplus

EQT waardeert het 22 jaar jonge Zooplus op 3,36 miljard euro. Dat is ruim vijf keer de 600 miljoen euro die beleggers het bedrijf begin dit jaar waard achtten. Over boekjaar 2020 boekte Zooplus 19 miljoen nettowinst op 1,8 miljard omzet.

Een andere private-equityreus, het Amerikaanse Hellman & Friedman, bond in augustus de kat de bel aan met een bod van 390 euro per aandeel. Even later meldde Zooplus dat ook EQT en de eveneens Amerikaanse reus KKR interesse hadden, waarop H&F zijn bod deze maand tot 460 euro optrok. KKR haakte uiteindelijk af, maar EQT overtroeft nu dus H&F.