Probleemparticipatie Sofina poogt brokken te lijmen

Vraag is nu of met het zoenoffer de beleggersrevolte bij THG geluwd is. Beleggers stelden al langer vragen bij de rol van Moulding en de niet altijd even transparante financiële rapportering van THG. Die min of meer vage onrust vertaalde zich vorige week in een vloedgolf van verkooporders, toen Moulding op de beleggersdag in plaats van antwoorden te formuleren shorters in het aandeel op de korrel nam (zie grafiek).