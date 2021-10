Progressieve lieveling kan Federal Reserve een menselijker gezicht geven

Harvard-econome Lael Brainard is de grootste uitdager van Jerome Powell aan het hoofd van de Amerikaanse centrale bank. Wie is deze politieke veterane met een progressieve stempel?

Goddelijke slimmerd. Etymologen hebben aan de naam van Lael (Hebreeuws voor 'van god') Brainard (met het Engelse woord voor 'hersenen') genoeg voor een persoonlijkheidsschets. Met haar goedlachse en wat angelieke verschijning belichaamt ze volgens sommigen waar de Fed naartoe hoort te gaan: een diverser en menselijker beleid ten dienste van de gewone man.

De 59-jarige econome is geliefd op Main Street, maar gevreesd op Wall Street. Een keuze voor Brainard aan het hoofd van de Fed zal een aangescherpt toezicht op de bankensector betekenen. In haar acht jaar in het Fed-bestuur kantte ze zich tegen versoepelingen die Wall Street-reuzen als JPMorgan en Goldman Sachs in staat stellen om meer voor eigen rekening te handelen en minder kapitaal aan te houden.

Onlangs bekritiseerde ze ook een versoepeling van de liquiditeitsvereisten en waarschuwde ze dat sterke kasbuffers bij banken nodig blijven om systeemrisico's uit te sluiten. De ngo Better Markets, die oproept tot meer bankentoezicht, prees haar inspanningen en merkte op hoe zeldzaam het is dat Fed-gouverneurs tegen de stroom instemmen over het regelgevende beleid.

Met haar dissidente stem won ze de steun van de linkse vleugel van de Democraten. Om die almaar machtigere flank ter wille te zijn, zou president Joe Biden haar kunnen benoemen om meer politiek krediet winnen voor de invulling van zijn ingekrompen steunprogramma. Daarover heerst verdeeldheid in de Democratische partij.

Lael Brainard groeide op in het communistische Polen en Oost-Duitsland.

Toch is Brainard niet helemaal de progressieve chouchou die sommigen van haar maken. Als viceminister van Financiën onder Barack Obama sloot ze handelsovereenkomsten die niet in goede aarde vielen bij Amerikaanse arbeiders. In Washington is ze met haar lang politiek cv veel meer een insider dan een outsider. Haar man Kurt Campbell is Bidens topadviseur over Azië. Zelf werd ze lang getipt als minister van Financiën onder Biden, een post die naar de gewezen voorzitster van de Fed Janet Yellen ging.

Brainard staat bekend als een taaie onderhandelaar met een sterke internationale focus. Die werd haar als kind ingelepeld. Haar vader Alfred was een van de eerste Amerikaanse diplomaten die toenadering kreeg met Solidarnosc, de beweging die later de grondslag zou vormen van de democratie in Polen. De jonge Lael bracht haar kindertijd door in Polen en Oost-Duitsland. 'Opgroeiend achter het IJzeren Gordijn, waren goede manieren belangrijk', zei Brainard eens in Financial Times. 'Bij ons thuis volgde daarbij altijd de vermaning: 'Want vergeet niet: je vertegenwoordigt Amerika'.'

Brainard zet een economisch leiderschap van de VS centraal in haar vooruitgangsdenken. 'Als andere landen werken aan een digitale munt, is het ondenkbaar dat de VS dat niet zou doen', zei ze onlangs op een cryptoconferentie van Coindesk.