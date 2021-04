Prosus en Tencent stappen in gratis beursapp BUX

De Nederlandse broker BUX verhoogt zijn kapitaal met 67 miljoen euro om de groei in Europa te versnellen. Al meer dan 50.000 Belgen zijn klant.

‘BUX heeft 67 miljoen euro opgehaald bij een groep investeerders om zijn ambitie, de grootste mobiele broker in Europa worden, nog sneller te bereiken.’ Dat meldt de broker in een persbericht. De belangrijkste nieuwe aandeelhouders zijn de Nederlandse technologieholding Prosus Ventures en de Chinese internetreus Tencent. Ook de bestaande aandeelhouders HV Capital en Velocity Capital Fintech Ventures namen deel aan de kapitaalverhoging.

Voorts benoemt BUX Yorick Naeff tot CEO. Naeff, tot nu chief ope­ra­ting officer, was vanaf de start in 2014 verantwoordelijk voor alle operationele werkzaamheden. Hij volgt oprichter Nick Bortot op, die lid wordt van de raad van bestuur.

Transacties die op het einde van de dag worden uitgevoerd, zijn gratis.

Via BUX Zero kunnen beleggers erg goedkoop of zelfs gratis aandelen en ETF’s (trackers) verhandelen. De broker rekent bij onmiddellijke uitvoering van een transactie een makelaarsloon van 1 euro aan. Transacties die op het einde van de dag worden uitgevoerd, zijn gratis. Maar beleggers weten dan niet vooraf tegen welke koers een aankoop- of verkooporder wordt uitgevoerd.

Via BUX Crypto kunnen beleggers ook cryptomunten zoals de bitcoin verhandelen. Dat webplatform wordt niet actief aangeboden in België.

Snelle groei

BUX merkt op dat het de jongste jaren zeer snel is gegroeid. Het totale aangehouden vermogen is de jongste drie maanden verdubbeld. Het aantal actieve gebruikers verzesvoudigde in 2020. ‘De rente is lager dan de inflatie en daarom moeten de mensen beleggen’, zegt Naeff in een gesprek met De Tijd. ‘Het aantal beleggers in Europa groeit zeer snel. We noemen dat een Amerikanisering van het investeringslandschap.’

Het totale aantal klanten bereikte onlangs het half miljoen en BUX wil dat aantal volgend jaar verdubbelen naar 1 miljoen. BUX is actief in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en over enkele weken ook in Ierland. De broker boekte in 2020 een omzet van 20 miljoen en is nog niet winstgevend. Naeff: ‘We richten ons op groei en willen over enkele jaren break-even draaien.’

Naeff heeft veel ambitie. ‘We willen de grootste neobroker van Europa worden.’ Met een neobroker bedoelt hij een broker waarmee klanten gratis via de mobiele telefoon aandelen kunnen verhandelen. Klanten van BUX kunnen zowat 2.000 verschillende aandelen kopen of verkopen en 30-tal ETF’s van iShares, Luxor en Vanguard verhandelen.

België

Klanten die Belgische aandelen willen verhandelen, kunnen voorlopig alleen de aandelen van de Bel20 kopen en verkopen. Naeff: ‘Nederland en België zijn onze grootste markten, onze thuismarkten. België is een enorme markt geworden. We hebben nu meer dan 50.000 klanten in België en we willen verder uitbreiden.’

Belgische klanten moeten zelf de beurstaks en de Belgische roerende voorheffing aangeven en betalen.

Belgische klanten moeten zich ervan bewust zijn dat ze zelf de verschuldigde beurstaks en de Belgische roerende voorheffing moeten aangeven en betalen. Maar BUX helpt hen daarbij. De broker berekent hoeveel belasting klanten moeten betalen, hoe ze het formulier moeten invullen en vermeldt het rekeningnummer waarop betaald moeten worden. Naeff merkt op dat BUX voor het einde van dit jaar de beurstaks zelf zal inhouden en doorstorten.