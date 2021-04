Prosus en de vloek van de beste belegging aller tijden

Het probleem van die ene belegging die in tien jaar maal 7.000 ging, is dat zo'n stroke of genius iets minder geniale beleggingen zwaar in de schaduw zet.

De Zuid-Afrikaanse krantenuitgever Nasionale Pers (Naspers) trok in 2011 zo'n 30 miljoen euro uit voor een belang in de totaal onbekende Chinese groep Tencent. Een decennium later is Tencent als eigenaar van de waanzinnig populaire app WeChat het waardevolste bedrijf van China en is het belang van 30,9 procent - Naspers verkocht in 2018 een stukje - 200 miljard euro waard.

80% olifant in de kamer ING becijfert dat na de miljardenverkoop van een pakket Tencent-aandelen de Chinese groep nog altijd 80 procent van de Prosus-portefeuille vertegenwoordigt.

Het moet de geniaalste belegging van de 21ste eeuw zijn. Een stroke of genius die lange tijd alleen bekend was bij de happy few, de beheerders van groeimarktfondsen die de weg naar de beurs van Johannesburg en het wat vergeten aandeel Naspers wisten te vinden. Naspers is in Zuid-Afrika vooral bekend als uitgever van de Afrikaner zondagstabloid Rapport met heerlijke beleggerskoppen als 'Jan Taks beloer jou kriptogeld' (*).

Om internationaal meer weerklank te krijgen splitste Naspers in 2019 zijn financiële beleggingen af om die als Prosus naar de magneet voor buitenlandse techies te brengen: de Amsterdamse beurs. Doel: Prosus in de markt zetten als technologie-investeerder.

Uitgebreide portefeuille

Goed twee jaar later is die missie niet volbracht. CEO Bob van Dijk doet zijn stinkende best de uitgebreide portefeuille in de kijker te zetten. Die omvat onder meer Byju's, de Indiase leerapp die ook voor Sofina een goudklompje is, de maaltijdkoerier Delivery Hero, Mail.ru, de eigenaar van het populaire Russische sociale netwerk VKontakte, de autozoekertjessite Autotrader en Remitly, een bij Amerikaanse immigranten populaire dienst om geld naar het thuisfront over te maken.

Tevergeefs: beleggers blijven op die ene olifant in de kamer focussen. Logisch: bij de beursgang maakte Tencent 85 procent van de intrinsieke waarde uit en het belang is sindsdien door de koersstijging in Hongkong alleen maar meer waard geworden.

Prosus noteert tegen een almaar grotere korting op die ene stroke of genius. Bij de huidige koers is louter het belang in Tencent 200 miljard euro waard, bijna 50 miljard meer dan de beurswaarde van Prosus zelf. Met andere woorden: beleggers waarderen de andere beleggingen van van Dijk & co. op minder dan nul.

Cashen

Bulkinkopen van eigen aandelen zetten weinig zoden aan de dijk. Dus gooit Prosus het over een andere boeg: de holding casht een deeltje van haar belang in Tencent door de participatie af te toppen van 30,9 naar 28,9 procent.

De verkoop van 192 miljoen aandelen van Tencent - de op een na grootste blokorder ooit - bracht donderdag luidens een beursmededeling van Tencent 114 miljard Hongkongdollar of 12,3 miljard euro op. Een stevig bedrag. De reactie van de belegger woensdag na de aankondiging van de verkoop? Hij stuurde het aandeel Prosus 5 procent lager.

Flexibiliteit

Een signaal dat beleggers liever hebben dat Prosus op zijn stroke of genius blijft surfen en niet zeker zijn dat de cash even geniaal aangewend zal worden. Aan Bob van Dijk om hun ongelijk te bewijzen door de 12,3 miljard aan het werk te zetten.

'Prosus heeft nu de flexibiliteit om ook grotere deals te kunnen sluiten', merkt ING-analist Marc Hesselink op. De analist becijfert dat Tencent nu nog 'maar' 80 procent van Prosus' portefeuille vertegenwoordigt.