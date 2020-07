Proximus, het tegendraadse aandeel

Heel de beursrally lang zat Proximus in de lappenmand. Nu beleggers elders winst nemen, vissen ze de telecomoperator op.

Na de scherpe beursrally van de voorbije weken en maanden - de Duitse beurs had zelfs alle verlies sinds Nieuwjaar uitgewist - stelden beleggers woensdag even een deel van de winst veilig. In Brussel sloot de Bel20 1,45 procent lager op 3.501,65 punten. Let wel: sinds het dieptepunt van 17 maart heeft de beursbarometer er nog altijd een rally van 39 procent op zitten.

Een rally die bijna alle Bel20''ers meesleepte. Op twee na, uitgerekend de twee aandelen die tijdens de beurscrash vaak de enige groene vlekjes waren: Colruyt en Proximus. Proximus noteert zelfs 11 procent lager dan op 17 maart en presteert zo liefst 50 procentpunt slechter dan het Bel20-gemiddelde (zie tabel).

Proximus is al een tijdje weinig geliefd onder analisten met meer verkoop- dan koopadviezen, maar woensdag kwam er toch welgekomen fanmail. HSBC verhoogt het advies van houden naar kopen, met een koersdoel van 23 euro.

HSBC-analist Christian Fangmann noemt de Belgische telecommarkt 'rationeel'. Lees: de drie spelers - Proximus, Telenet en Orange Belgium - gaan elkaar niet ten koste van de cashflow plat beconcurreren. Hij verwijst naar de recente beslissing van de telecomwaakhond BIPT, die would-be prijzenbreker Orange Belgium hogere tarieven dan eerder aangegeven oplegt om een vast netwerk te huren. 'De tarieven vormen voor Orange een prikkel om potentieel mee te investeren in een vast netwerk', stelt de analist. 'En als alle spelers mee in het bad zitten, gaan ze rationeel handelen.'

Ook Berenberg verhoogt het koersdoel een fractie, van 19,40 naar 19,70 euro, maar blijft bij zijn lauw houdenadvies. Berenberg-analist David Burns legt uit waarom Proximus dit jaar zowel in de Bel20 als in de DJ Stoxx Telecom-index een van de slechtst presterende aandelen is, met een koersverlies van bijna 30 procent.

'De kwartaalcijfers op 31 juli gaan niet fraai zijn', luidt het. 'We verwachten dat de omzetkrimp verslechterd zal zijn, door lagere inkomsten uit roaming door het reisverbod, lagere verkopen van mobieltjes door winkelsluitingen en druk op ICT-inkomsten. We vrezen dat zowel de binnenlandse omzet als de brutobedrijfswinst (ebitda) met 4 procent krimpt.'

Positief is voor Burns wel dat CEO Guillaume Boutin overweegt een deel van het belang in internationale groothandelsdochter BICS te cashen. 'Volgens ons kan een vermindering van het belang van 57,6 naar 49 procent 100 miljoen euro opleveren.' Dat geld zou voor de analist zeer welgekomen zijn om de versnelde uitrol van het glasvezelnetwerk te financieren.

Beleggers visten het aandeel na de fanmail op: Proximus trok 1,9 procent hoger naar 18,33 euro.

Retail Estates noteerde op 58,80 euro, dat is 7,55 procent of 4,80 euro minder dan de slotkoers van dinsdag (63,60 euro).

Per saldo gaan de aandeelhouders licht op achteruit. De specialist in stadsrandwinkels keerde woensdag een stevig dividend van bruto 4,40 euro of netto 3,08 euro per aandeel uit, een dividendrendement van 4,8 procent bruto.