Puilaetco Dewaay duwt als eerste Belgische bank rente onder nul

De Belgische banken hebben in tegenstelling tot sommige buitenlandse banken erg lang gewacht om de negatieve marktrente door te rekenen aan particuliere klanten. Nu zet de eerste bank die stap.

‘In de nabije toekomst zullen we een negatieve rente aanrekenen aan niet-discretionaire klanten van wie het vermogen hoofdzakelijk belegd is in cash en voor bedragen boven 5 miljoen euro’, zegt Puilaetco Dewaay aan De Tijd. Niet-discretionaire klanten zijn klanten met een contract van adviserend vermogensbeheer.