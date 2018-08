‘Pump groups' manipuleren handel in cryptomunten

Tientallen ‘pump groups’ spreken in chatrooms af om de koers van digitale munten op te pompen, waarna ze die snel verkopen en anderen met verlies op te zadelen. Dat leert onderzoek van The Wall Street Journal.

‘The Wolf of Wall Street’ is helemaal terug, maar dan met cryptomunten in plaats van obscure aandelen om nietsvermoedende speculanten op te lichten. Terwijl ‘Wolf’ Jordan Belfort in de jaren 90 ‘boiler rooms’ met vlot pratende verkopers inzette om via de telefoon een aandeel te pushen alvorens het zelf massaal te verkopen, gebeurt deze klassieke vorm van marktfraude vandaag via ‘pump groups’. De telefoon is vervangen door chatrooms en versleutelde digitale berichten, met digitale munten als dankbare verkoopwaar.

Communicatie

Minstens 63 pump groups manipuleerden 121 digitale munten tijdens de eerste zeven maanden van dit jaar, aldus The Wall Street Journal. De zakenkrant analyseerde daarvoor cryptohandeldata en online communicatie tussen traders. Ze identificeerde 175 pump and dump-operaties, waarbij groepsleden afspraken om een specifieke munt omhoog te bieden en dan meteen te dumpen. Hun tradingactiviteit vertegenwoordigde minstens 825 miljoen dollar, alsook ‘honderden miljoenen dollars verlies voor wie aan de verkeerde kant stond’, aldus The Journal.

Minstens 63 verschillende 'pump groups' manipuleerden 121 digitale munten tijdens de eerste zeven maanden van het jaar. The Wall Street Journal

Op gereguleerde aandelenmarkten is zo'n marktmanipulatie illegaal en kunnen toezichthouders optreden, zoals ook gebeurde tegen Belfort. Maar omdat de platformen waar cryptomunten verhandeld worden vooralsnog ongereguleerd zijn, komen speculanten terecht in een straffeloos Wilde Westen.

Big Pump Signal

De pump groups doen dan ook geen enkele moeite om hun intenties te verbergen. Ze hebben namen als Big Pump Signal of MEGA Pump. Big Pump Signal heeft 74.000 volgers op de versleutelde berichtendienst Telegram. Het lanceerde sinds eind december 26 operaties, die goed waren voor 222 miljoen dollar aan handel. Naast deze publieke groepen opereren er vele in private chatrooms, die enkel op uitnodiging toegankelijk zijn en niet in de telling zijn opgenomen.

Binance, qua volume het grootste cryptohandelsplatform, is een geliefd jachtterrein voor pump groups. Er noteren talloze munten die voldoende klein zijn om makkelijk en goedkoop te manipuleren via gecoördineerde aan- en verkopen. Een typisch doelwit is een munt als pesetacoin, die op 21 februari een spectaculaire koerssprong maakte nadat Big Pump Signal het startschot had gegeven. Pesetacoin heeft vandaag een totale marktwaarde van 2,7 miljoen dollar, een peulschil in vergelijking met de 120 miljard dollar van marktleider bitcoin.

Werkwijze

De werkwijze is eenvoudig. Eerst wordt een datum en tijdstip aangekondigd, samen met het handelsplatform waarop de operatie zal plaatsvinden. Pas op het laatste moment wordt de munt bekendgemaakt, waarna leden massaal aan het kopen slaan en de koers omhoog stuwen.

De kunst is om in te schatten hoe hoog de koers zal gaan en zo dicht mogelijk tegen de top te verkopen. Soms gaat de koers al na één of twee minuten weer pijlsnel naar beneden, zodat wie laat reageert forse verliezen riskeert. Succesvolle traders scheppen graag op over hun winsten en verkneukelen zich over wie ‘te traag’ is.