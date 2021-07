QfG verzilvert beetje winst op steraandeel Steico

De beurs van Frankfurt is een favoriet jachtterrein van Quest for Growth.

Sinds de instap in de Duitse isolatiespecialist is de koers vervijfvoudigd. Toch blijft de investeringsmaatschappij met een stevige korting kampen.

Quest for Growth is en blijft de meest transparante investeringsmaatschappij van de Brusselse beurs. Elke maand krijgen beleggers een update van de nettoactiefwaarde, die eind juni na aftrek van de kapitaalvermindering van 0,40 euro per aandeel uitkwam op 10,20 euro per aandeel. Dat is, inclusief de uitkering, een rendement van 16 procent sinds eind 2020.

Elke maand zet QfG ook een volledig overzicht van de portefeuille online. Die leert dat de groep een beetje winst nam op de sterparticipatie Steico op de beurs van Frankfurt, met de verkoop van 11.500 stuks. Maar de Duitse specialist in 'natuurlijke' isolatiematerialen blijft wel de belangrijkste genoteerde participatie, goed voor 4,85 procent van de portfeuille.

Dat QfG af en toe wat winst verzilvert op Steico mag niet verrassen. Het aandeel is de jongste jaren een van de sterren van het Frankfurtse beursparket, met een beurskoers die sinds 'Leuven' een positie begon op te bouwen in oktober 2018 maal vijf is gegaan.

Over het pandemiejaar 2020 wist Steico ondanks een als gevolg van de lockdowns erg moeilijke eerste halfjaar de jaaromzet met 9 procent op te krikken tot 309 miljoen euro. De nettowinst steeg licht tot 23 miljoen euro of 1,63 euro per aandeel.

De trend zette zich versterkt door in het eerste kwartaal van 2021, dankzij de grote vraag naar houten isolatie bij nieuwbouw en renovaties. De omzet steeg 22 procent. De winstmarge verdubbelde bijna tot 15,6 procent.

Een geïnspireerde investering dus voor QfG, een kleine drie jaar geleden. Toch kampt de investeringsmaatschappij kampen met een hardnekkig grote korting, die de jongste jaren zelf wat opgelopen is (zie grafiek onderaan). Bij de slotkoers van donderdag 7,44 euro pasten beleggers een korting van 27 procent toe op de intrinsieke waarde.