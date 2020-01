Quest for Growth keert geen dividend uit

Voor de investeringsgroep was het herstel in 2019 onvoldoende om de stevige verliezen van 2018 uit te wissen.

Eerst het goede nieuws: Quest for Growth boekte over 2019 een nettowinst van 16,7 mijoen of exact 1 euro per aandeel. Een hele verbetering tegenover 2018, toen de investeringsmaatschappij als gevolg van het beroerde beursklimaat bijna 27 miljoen euro in het rood dook.

Toch is de prestatie over 2019 niet echt indrukwekkend: het rendement op eigen vermogen, zeg maar hoeveel de portefeuille aangedikt is in 2019, beloopt 14 procent. Dat bracht de netto-actiefwaarde op 8,12 euro, van 7,12 euro een jaar eerder.

-25% Korting Bij de huidige beurskoers noteert Quest for Growth tegen een korting van 25 procent op de netto-actiefwaarde van de portefeuille

Behoorlijk, maar minder dan de 25 procent winst voor de Bel20 in 2019 en zeker vergeleken met de 35 procent winst voor de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Onder meer het rampjaar voor diagnosebedrijf Biocartis , waar QfG intussen volledig uit is gestapt, zette een rem op de prestatie.

En omdat het overgedragen verlies van 2018 niet volledig weggewerkt is, komt er over boekjaar 2019 geen dividend. Volgens de statuten en de Belgische wetgeving moet QfG - tenzij er dus nog verliezen weg te vlakken zijn - het gros van zijn winst uitkeren.

Daardoor kan de groep in sterke jaren geen 'spaarpotje' opbouwen zoals 'klassieke' investeringsmaatschappijen als Sofina, Gimv en GBL. Die keren in boerenjaren een relatief beperkt deel van de winst uit en kunnen zo in mindere jaren aandeelhouders een stabiel dividend blijven gunnen.

Korting

Opvallend: het aandeel QfG zelf rateerde over boekjaar 2019 de beurshausse compleet. Eind 2018 noteert het aandeel op 6,02 euro, eind 2019 was dat nog 5,90 euro. Gevolg; de korting op de intrinsieke waarde liep op van 15 naar 27 procent. Bij de huidige beurskoers, 6,06 euro, beloopt de korting tegenover de netto-actiefwaarde van 8,12 euro per aandeel 25 procent.

Voor 2020 is QfG voorzichtig: 'De hogere waarderingen op de beurs maken de aandelenselectie moeilijker', luidt het.