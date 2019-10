Quid 2020? Gids door de herfstige updates

De stroom kwartaalupdates van beursgenoteerd België bevat potentieel flink wat draaikolken, zeker aangezien analisten op een stevig winstherstel rekenen in 2020.

Woensdag barsten ook in Brussel de kwartaalupdates los. Barco komt met een kort activiteitenverslag, Melexis, Orange Belgium en WDP met volledige kwartaalcijfers. De tabel hiernaast biedt een handleiding om van de Bel20’ers en de belangrijkste Belgische bedrijven buiten de beursbarometer bij te houden wie wanneer met welke update komt.

Schermvullende weergave ©MEDIAFIN

Of niet, want Sofina, Umicore en UCB gunnen beleggers geen ‘geplande’ update. Wat ze niet belet belangrijke veranderingen te melden, zoals toen Umicore vlak na Pasen met een forse winstwaarschuwing voor 2019 én 2020 kwam.

2020 belooft het probleem te worden, zegt Nick Nelson, de Europese aandelenstrateeg van het beurshuis UBS.

‘Wat 2019 betreft, is de analistenconsensus al behoorlijk realistisch. De verwachte winstgroei is bijgesteld tot 1 procent, van meer dan 8 procent begin dit jaar. 2020 is een ander paar mouwen.’ De voorbije weken en maanden was er al somber nieuws bij invloedrijke barometers als BASF en Volvo.

Nelson stipt aan dat de consensus volgend jaar - bijna traditiegetrouw - een winstherstel van 10 procent verwacht. Vraag is of dat realistisch is, gelet op de etterende handelsoorlog die 2019 voor veel conjunctuurgevoelige bedrijven al zwaar heeft belast.

‘10 procent winstherstel lijkt ons veel te optimistisch’, vreest de strateeg. ‘We denken dat Europese bedrijven hun winst volgend jaar met 4 procent zien krimpen. Dat is vooral omdat onze macro-economen een stuk pessimistischer zijn over de Europese en de Amerikaanse economie. Ze menen dat alle tarieven in de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog over heel 2020 worden doorgetrokken. Elke vertraging of omkering op dat vlak zou een meevaller zijn.’