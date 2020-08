'Rally palmolieprijs zit nog niet in Sipef-koers'

De plantagegroep Sipef eindigde het eerste halfjaar onverwacht met rode nettocijfers. De recente rally van de palmolieprijs moet beterschap brengen. ‘Dat zit nog niet in de koers’, oordelen analisten.

Sipef voerde dankzij betere weersomstandigheden in het eerste semester de productie van palmolie met 5,6 procent op tot 162.000 ton. Dat is grosso modo volgens de verwachtingen van de analisten. Palmolie is veruit de belangrijkste activiteit van de groep uit Schoten en goed bijna de volledige bedrijfswinst.

De productie van rubber en thee was verlieslatend. De rubberprijs stond onder druk door de crash van de autoverkoop, waardoor minder banden nodig waren. De theeprijs kelderde wegens een zelden geziene overproductie. Ook de bananenprijzen stonden onder druk. De Latijns-Amerikaanse bananen die normaal naar China gaan, werden wegens de uitbraak van het coronavirus naar Europa en Rusland omgeleid, waardoor onze markt met spotgoedkope bananen werd overspoeld.

76% indekking Sipef heeft al 76 procent van zijn verwachte jaarproductie op voorhand verkocht.

Gelukkig redde de stijging van de palmolieprijs de meubelen. De gemiddelde prijs lag in het eerste halfjaar met 649 dollar per ton 23 procent hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Intussen is de prijs verder gestegen naar 700 dollar. Sipef heeft al 76 procent van zijn verwachte jaarvolume verkocht tegen gemiddeld 696 dollar per ton.

Soja en zonnebloempitten

De vraag naar palmolie trok aan in China en India, terwijl Indonesië het gebruik ervan in biodiesel opvoert. ‘Een potentiële recordopbrengst van soja in de VS en zonnebloempitten in Rusland en Oekraïne kunnen deze gunstige factoren overschaduwen’, waarschuwt Sipef. Soja- en zonnebloemolie zijn concurrenten voor palmolie.

Dankzij de hogere palmolieprijs verbeterde de bedrijfswinst, die vorig jaar nog negatief was. Netto bleef Sipef over de eerste jaarhelft licht in het rood door hogere financiële kosten en de impact van de Indonesische exporttaks.

Voor heel 2020 voorspelt Sipef groene cijfers. Aan de positieve kant verloopt het herstel van de plantages in Papoea-Nieuw-Guinea, die door een vulkaanuitbarsting zware schade hadden opgelopen, voorspoediger dan verwacht. Ook een verlaging van de vennootschapsbelasting in Indonesië van 25 naar 22 procent moet een handje helpen. Van corona heeft de groep weinig last. ‘Covid-19 heeft tot nu geen belangrijke rechtstreekse negatieve invloed op onze operationele activiteiten’, zegt CEO François Van Hoydonck. Een minpunt is de droogte in Indonesië, waardoor de oogst dit kwartaal tegenvalt.

Covid-19 heeft tot nu geen belangrijke rechtstreekse negatieve invloed op onze operationele activiteiten. François Van Hoydonck CEO Sipef

De koers van Sipef is recent licht hersteld. ‘Toch is de rally van de palmolieprijs nog niet in de koers verrekend’, zegt Frank Claassen, een analist van Degroof Petercam. ‘De beurs waardeert Sipef aan 9.000 dollar per hectare, wat historisch erg goedkoop is. Aan de huidige palmolieprijs zou dat 11.000 dollar moeten zijn.’ Hij herhaalt zijn koopadvies en koersdoel van 58 euro. Ook bij KBC Securities luidt het ‘kopen’, met een koersdoel van 55 euro.

Ook andere palmolieproducenten zitten sinds kort in de lift. ‘Op middellange termijn groeit de vraag 4 à 5 procent per jaar. Het beplante areaal kan dat niet volgen’, legt Claassen uit.

Milieuactivisten

Het Luxemburgse Socfinasia heeft de coronadip intussen goedgemaakt. Zusterbedrijf Socfinaf, dat meer schulden heeft, nog lang niet. Beide bedrijven uit de groep van Vincent Bolloré liggen onder vuur van milieuactivisten. Sipef heeft daar minder last van omdat het zich toelegt op gecertificeerde duurzame palmolie.