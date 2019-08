Recuperatie Franse dividendtaks stap dichterbij

Belgische beleggers betalen twee keer roerende voorheffing op Franse dividenden. Stel dat een Franse onderneming 100 euro uitkeert. Dan betaalde de belegger tot anderhalf jaar geleden doorgaans 15 euro roerende voorheffing in Frankrijk (sinds begin 2018 is dat 12,8 euro). Op de 85 euro die overbleef na de Franse belasting betaalde hij 30 procent of 25,5 euro roerende voorheffing in België. Het gevolg was dat het nettodividend slechts 59,5 euro bedroeg.