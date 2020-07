Recyclagetak houdt Umicore overeind

Umicore haalt in de eerste helft van het jaar betere cijfers dan verwacht. Met dank aan de fabriek in Hoboken, het recyclagehart van de groep.

Umicore boekte in het eerste halfjaar 1,6 miljard euro inkomsten, een daling van 4 procent in vergelijking met vorig jaar. De bedrijfswinst steeg met 1 procent tot 243 miljoen euro, de operationele cashflow (ebitda) met 5 procent tot 376 miljoen euro. Dat is beter dan verwacht.

Analisten gingen uit van een gemiddelde van 1,4 miljard euro inkomsten, 223 miljoen euro winst en 352 miljoen euro ebitda.

De recyclagetak was goed voor net geen driekwart van de bedrijfswinst (72%). De omzet steeg er met 40 procent, de winst met 150 procent. Dat was een gevolg van meer aanvoer van e-schroot, hogere metaalprijzen en gunstige handelsvoorwaarden. In Hoboken beschikt Umicore over de grootste recyclagefabriek voor edele metalen ter wereld. Die lag de afgelopen weken wel onder vuur wegens looduitstoot en andere veiligheidsproblemen. De goede prestatie van de recyclagetak was min of meer aangekondigd.

De afdeling die katalysatoren maakt voor de autosector boerde minder goed. Daar vielen de inkomsten met twintig procent terug en de winst met 75 procent. Dat had alles te maken met de impact van de coronacrisis op de wereldwijde autosector. Veel autoproducenten sloten hun fabrieken en de consument kocht minder auto's. Umicore zetten de productie in de meeste fabrieken voor autokatalysatoren gedurende weken stil, wat zware gevolgen had op de winst.

De afdeling die katohodematerialen produceert voor de productie van herlaadbare lithium-ion batterijen voor elektische auto's - de verwachte groeimotor van de groep waarin de afgelopen jaren honderden miljoenen is gepompt - zag zijn inkomsten dalen met 8 procent en zijn winst met 47 procent. Dat had te maken met de inkrimping van de wereldwijde e-auto markt en hogere vaste kosten.

De nettowinst zakt fors: van 148 naar 91 miljoen euro. Dat heeft te maken met afboekingen van goodwill in de autokatalysatorenafdeling die fors door de coronacrisis werd getroffen.

Ter vergelijking: vorig jaar genereerden de drie divisies nog elk een derde van de winst en was de afdeling katalysatoren goed voor 43 procent van de inkomsten en de recyclagetak - met Hoboken als speerpunt - slechts 20 procent.

Daling autoproductie

Umicore besliste ook om haar productieactiviteiten voor autokatalysatoren in Noord-Amerika te concentreren in het Canadese Burlington. De fabriek in Tulsa gaat dicht.

Vooruitzichten over het volledige jaar wil Umicore niet geven omdat de zichtbaarheid op de markt beperkt is. Toch verwacht topman Marc Grynberg dat de bedrijfswinst voor het volledige jaar onder het niveau van 2019 zal liggen.

Vooral de winst van de afdeling katalysatoren en de divisie die materialen levert voor herlaadbare batterijen voor de elektrische auto zal een stuk lager liggen. De recyclagetak zal een stuk boven het niveau van vorig jaar liggen. Alle fabrieken - en de meeste werknemers die technisch werkloos waren - zijn ondertussen terug aan de slag.

Topman Grynberg gaat er nog altijd van uit dat de wereldwijde autoproductie met ongeveer een kwart zal dalen over het volledige jaar. De katalysatorendivisie zou het in de tweede jaarhelft wel beter moeten doen dan in de eerste helft, zo verwacht hij. Zowel qua inkomsten als winst.

De divisie batterijmaterialen daarentegen zou volgens Grynberg wellicht onder het winstniveau van het eerste halfjaar komen.

De topman waarschuwt wel dat de goede resultaten van de recyclagetak uit de eerste jaarhelft niet mogen geextrapoleerd worden naar de tweede jaarhelft. De fabriek in Hoboken gaat immers vier weken in onderhoud, waardoor ze stilligt.