Reddende overheden zetten rem op wanbetalingen

Beleggers in bedrijfsobligaties hoeven niet meteen te vrezen voor escalerende wanbetalingen door de coronacrisis. Dankzij de enorme overheidsinterventies zou het percentage wanbetalingen niet uitstijgen boven dat van de vorige recessies, stelt Deutsche Bank.

De eerste faillissementen in de huidige kredietcyclus, die te lijden heeft onder stilgevallen quarantaine-economieën, zijn een feit. In de VS wierp het beursgenoteerde Diamond Offshore Drilling, een toeleverancier aan de olie-industrie met een focus op diepzeeboringen, dit weekend de handdoek in de ring. Wegens de lage olieprijs is die vorm van olie-ontginning niet langer rendabel voor het bedrijf, dat 2,6 miljard dollar schulden torst. 2.500 werknemers verliezen hun baan.

Andere bedrijven zullen volgen, maar de analisten van Deutsche Bank verwachten dat de schade voor obligatiebeleggers al bij al zal meevallen ondanks de forse terugval van de economie. In een rapport hebben ze het over een wereld die al enkele decennia opschuift naar structureel lagere wanbetalingen. Met dank aan de overheden die bij elke crisis steeds guller te hulp schieten. Het resultaat is dat elke opeenvolgende redding - inclusief de monetaire stimulus via het opkopen van schuldpapier - steeds groter wordt en dat de schuldenberg groeit.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Grote Depressie

Ook ditmaal overtreffen de overheden elkaar met noodsteun, met de Amerikaanse centrale bank die al snel besliste ook risicovol bedrijfspapier - met een rating in de rommelzone - op te kopen. De totale noodsteun bedraagt een veelvoud van wat de overheden tijdens de financiële crisis in stelling brachten. Zonder tussenkomst zou het percentage wanbetalingen dat van de Grote Depressie in de jaren 30 benaderen, schrijft Deutsche Bank. Anders gezegd: als de vrije markt speelde, zou het aantal wanbetalingen hoger uitvallen dan wat nu in het verschiet ligt.

6% Wanbetalingen Deutsche Bank schat dat een kleine 6 procent van de Europese bedrijfsobligaties op een wanbetaling afstevent.

In het basisscenario - een stevige economische krimp in het eerste halfjaar, gevolgd door een vrij snel herstel in de tweede jaarhelft - zal het percentage wanbetalingen niet hoger klimmen dan de piek van de vorige recessies. Voor risicovol bedrijfspapier in Europa en de VS voorspelt Deutsche Bank dat 6 tot 10 procent van al het papier op een wanbetaling afstevent. Volgens de bank is dat een ‘mild’ resultaat gegeven de economische klap. Europese bedrijfsobligaties zouden het met wanbetalingen van een kleine 6 procent beter doen dan de VS, een gevolg van de gemiddeld hogere kredietkwaliteit in Europa. Daar zijn toerisme en transport de kwetsbaarste sectoren. Voor de VS mikt Deutsche Bank op 10,4 procent wanbetalingen, met energie en telecom als kwetsbare sectoren.

In het slechtste scenario - een aanslepende pandemie en een trager herstel - kunnen de wanbetalingen de niveaus van de voorbije 40 jaar overstijgen en pieken op 15 à 20 procent, al zou dat impliceren dat de overheden de situatie niet meer de baas kunnen en hun munitie gerichter moeten inzetten.

Creatieve destructie