Reddit-traders 1 - shorter 0

De aanleiding? De mededeling op 11 januari dat Ryan Cohen, de invloedrijke oprichter van dierenvoedingverdeler Chewy , in de raad van bestuur komt. Cohen is al langer activist rond GameStop, die al een tijd claimt dat de nu vrijwel uitsluitend 'bakstenen' retailer potentieel kan uitgroeien tot het 'Amazon van de videospelltjes'.

De benoeming heeft de koorts van een leger daytraders op Reddit helemaal ontketend. Die communiceren via het forum r/wallstreetbets , dat zich als profileert als '4Chan met een Bloomberg-terminal'. 4Chan is het omstreden ' rioolputje van het internet ', een sociaal netwerk waar iedereen ongeremd zijn ongezouten mening kan geven.

Het leger krijgt een duister kantje in de strijd tegen Andrew Left van Citron Research, een invloedrijke shorter die zelf niet bang is het spel scherp te spelen .

Left zette woensdag een video online met een verse uitleg waarom volgens hem de beurskoers van GameStop geen steek houdt. 'GameStop is geen Tesla, maar een typische winkelcentraretailer. En toch waarderen beleggers het aandeel tegen 40 keer de verwachte bedrijfswinst over het komende jaar, tegenover 23 keer bij Apple'.

Vrijdag kwam Left met de - intussen offline gehaalde - boodschap dat hij niet langer zou commentaar geven, in reactie op de aanvallen van een 'boze menigte'. 'Wij zijn beleggers waar veiligheid en familie eerst komen en als dat in gevaar komt, is het onze plicht weg te lopen van een aandeel'. Volgens Left worden ook zijn minderjarige kinderen lastig gevallen. Hij heeft volgens de New York Post de FBI en beurswaakhond SEC gevraagd een onderzoek in te stellen.