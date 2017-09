'Regering kent niet veel van de beurs'

Etienne Cooreman, een van de vaders van de wet Cooreman - De Clercq van 1982, is kritisch over de maatregelen van het Zomerakkoord die spaarders en beleggers viseren. 'Ik zie improvisatie.'

Een van de doelstellingen van het zomerakkoord is de activering van het spaargeld. Een eerste schijf van dividenden wordt vrijgesteld van roerende voorheffing en de fiscale vrijstelling van het spaarboekje daalt.

De Tijd vroeg aan Etienne Cooreman, ex-parlementslid van CD&V en ex-beursvoorzitter , wat hij vindt van de maatregelen. Hij inspireerde in 1982 de wet Cooreman- De Clercq. Deze wet, die fiscale voordelen toekende aan bedrijven die hun kapitaal verhoogden en aan beleggers die Belgische aandelen kochten, heeft volgens economen vele duizenden jobs opgeleverd.

Lees zaterdag in De Tijd een bijlage van 44 pagina's over het zomerakkoord.

Het Zomerakkoord heeft gevolgen voor de belegger. Wat vindt u van die beslissingen?

‘Het zijn allemaal kleine maatregelen, waarvan sommige in de goede richting gaan en andere in de slechte. Er zijn beslissingen genomen door mensen die niet veel van de beurs kennen. Ik zie improvisatie, soms met goede bedoelingen. De regering zou contact moeten opnemen met mensen van de beurs om te weten hoe beleggers reageren. Er is een globaal plan nodig dat de economie stimuleert.’

De maatregelen om het spaargeld te activeren zijn toch stappen in de goede richting?

'De fiscale vrijstelling van dividenden tot 627 euro is bescheiden. Peanuts. Ik denk niet dat die maatregel veel effect zal hebben. De halvering van de vrijstelling van het spaarboekje zal niets opbrengen omdat de rente zeer laag is. Wat mij ergert, is dat zoveel miljarden op spaarboekjes staan die niets opbrengen. Hoeveel werkgelegenheid creëert dat? De beurs stelt geld ter beschikking van bedrijven en creëert werkgelegenheid.’





Wat moet de regering doen? Een nieuwe wet Cooreman-De Clercq lanceren?

‘Een nieuw Koninklijk Besluit 15 zou niet hetzelfde enorme succes hebben, omdat de toestand nu anders is.’ ‘De overheid moet op televisie en in scholen lessen geven over de werking van de beurs. We moeten de jeugd het belang van gezonde bedrijven aanleren en we moeten mensen leren hoe ze hun spaarcenten moeten beheren. We moeten de beurs stimuleren. Nu denken veel mensen dat de beurs een casino is.’



‘Ik heb ooit aan minister van Financiën Philippe Maystadt (cdH) voorgesteld om de roerende voorheffing te verlagen voor geld dat beleggingsclubs investeren in aandelen. Maar daar is niets van in huis gekomen. We moeten ook winstdeelname meer stimuleren.’