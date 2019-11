Rellen geven klap aan economie Hongkong

De economie kreeg een plotselinge klap in het derde kwartaal. Een snelle heropleving zit er niet in.

In het rapport met de definitieve cijfers voor de groei in het derde kwartaal komt de Hongkongse overheid met zorgwekkende cijfers en prognose.

Al maanden grijpt de chaos om zich heen de stad die qua rechtstaat en vrijheid van meningsuiting een klein stukje yang is in een zee van yin. Maar volgens de demonstranten dreigt de yin - duisternis - hun stad op te slorpen nu China steeds meer invloed krijgt in de stadstaat. Het gevolg is dat mensen en masse en met bloeddoorlopen ogen de straat op gaan. Hierdoor heeft de stad ook te maken met een golf van geweld en vernielingen.

En dat heeft zijn effecten op de economie. Volgens de overheid kromp de economie van Hongkong in het derde kwartaal met 3,2 procent ineen. 'De economie van Hongkong zag een plotselinge verslechtering in het derde kwartaal. Dat is te wijten aan de sociale onrusten. Gezien er geen verbetering van de situatie in het vooruitzicht ligt zullen de consumentenvraag en de investeringsvraag zwak blijven', klinkt het bij de overheid.

Recessie

Voor het hele jaar glijdt de economie van de stadstaat in een recessie. De overheid voorspelt dat de economische activiteit met 1,3 procent afneemt.